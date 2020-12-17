Праздник к нам приходит — в городе подключили новогоднюю иллюминацию

На период празднования Нового года город снова засиял разноцветными огоньками. В Норильске 70% уличных сетей оснащено праздничной иллюминацией.

– Подготовка светового оборудования началась ещё в летний период. К сожалению, из-за продолжительного штормового ветра из строя вышло несколько световых фигур, но подрядчик в ежедневном режиме проводит мониторинг и оперативно устраняет неполадки, — сообщил Александр Акантьев, начальник отдела энергетики, систем автоматизации, дорожного хозяйства МКУ «Норильскавтодор».

С 19 декабря до 10 января праздничная иллюминация будет работать в круглосуточном режиме.

В Талнахе в этом году было установлено новое световое оборудование.

– В честь 55-летия Талнаха администрация Норильска сделала подарок району и обновила праздничную иллюминацию. На 14 млн рублей было установлено порядка 150 световых фигур различной тематики — розы, кружочки, ромбики — на восьми улицах. Кроме того, было заменено около 4,5 км кабельной продукции. На данный момент идёт процесс передачи композиций МКУ «Норильскавтодор» для дальнейшего обслуживания и поддержания технического состояния, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.

В Норильске же «Норильскавтодор» совместно с Агентством развития Норильска работают над проектом новой праздничной иллюминации. Планируется, что уже в 2021 году проект будет частично реализован.