Предприятие «Медвежий ручей» получило новую технику

Новое оборудование предназначено для организации безопасной работы по дроблению рудного сырья и поддержания производственных мощностей обогатительного передела.

Установки состоят из двух одинаковых мобильных дробилок щекового типа и одной стационарной конусного типа. Они могут измельчать куски горной массы до определённого типа фракции, которая далее подвергается более мелкому дроблению.

Новые установки способны измельчать куски горной массы, не превышающие 75 см по одному из параметров измерений. Щековые дробилки самодвижущиеся, работают на дизельном топливе. Их мощность - 315 кВт, масса- 62 тонны. Конусная дробилка подключается к электросети, её мощность составляет 180 кВт, масса - 47 тонн. Планируется, что новое оборудование будет перерабатывать от 40 тысяч до 300 тысяч тонн руды в месяц.

Мобильная щековая дробилка размещена на территории рудного склада № 1 «Нулевой пикет». А дробильный комплекс, который состоит из последовательно установленных щековой и конусной дробилок, будет распологаться на территории Норильской обогатительной фабрики.