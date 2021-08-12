Предприятия Норильского дивизиона «Норникеля» в июле отработали с опережением графиков

В условиях реконструкции на руднике «Маяк» и поэтапного ввода рудника «Таймырский» на полную мощность по добыче руды «Октябрьский и «Скалистый» значительно перевыполнили план: 120,5% и 114,6% соответственно.

Обогатители Талнахской фабрики переработали всё поступающее от горняков сырьё в концентраты и передали их на металлургические заводы. Норильская обогатительная фабрика предприятия «Медвежий ручей» выполнила плановые показатели по переработке рудного сырья на 114,4%.

Медный завод с планом по получению катодной меди справился на 103,3%, по выпуску драгметаллов в платиновом концентрате - на 120,9%.

Надеждинский завод перевыполнил план по выпуску меди и кобальта в файнштейне.

Металлургические заводы в июле активно вовлекали в производство металлсодержащее сырьё, поступающее с Кольской горно-металлургической компании и Norilsk Nickel Harjavalta, поставки которого были возобновлены после межнавигационной паузы в июне.

На Надеждинском заводе в этом году отгрузка технической серы производится в новом формате. Её упаковывают в мягкие контейнеры и отправляют в Заполярный транспортный филиал (Дудинский морской порт) для накопления судовой партии. В сентябре начнётся отгрузка на суда для доставки потребителям.

Вспомогательное производство, транспортники и ремонтники в июле отработали без замечаний.

Что касается ремонтов, то в августе планируется завершить реконструкцию подъёмной установки ЦР-5 на руднике «Маяк».