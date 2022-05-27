Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» на 90% готовы к паводку

По словам заместителя главного инженера Заполярного филиала, директора Центра по надзору за гидротехническими сооружениями Аркадия Петрова, чтобы избежать техногенного наводнения, ежегодно до начала паводка принимаются меры профилактики:

- Так на Надеждинском хвостохранилище прорабатывают водопропускные каналы. На хвостохранилище Талнахской фабрики возводятся дополнительные удерживающие сооружения — призмы - для равномерного перераспределения талых вод. Подобная работа ведётся на хвостохранилищах № 1 и Лебяжье. Где-то снег вывозится, где-то прорываются дополнительные каналы. При этом задействовано около 30 единиц бульдозерной техники ЦАТКа. Ситуация будет контролироваться до окончания паводка.

Также круглосуточный мониторинг организован в районе реки Далдыкан, где во время паводка 2018 года воды приобрели насыщенный ржавый цвет. Наблюдение ведут специалисты НМЗ при поддержке специалистов управления экологического контроля и департамента безопасности. Директор Надеждинского металлургического завода Виталий Муравьев заверил, что в этом году «покраснения не ожидаются»:

- Если даже и будет изменение цвета воды, то незначительное и скорее всего на пике паводка. Работа по очистке территории и рекультивации земель ещё не окончена. Она продолжается и будет завершена только после наведения полного порядка.

По его словам, для предотвращения ситуации, подобной той, что произошла в 2018 году, за последние три года на заводе проделана огромная работа: введён в эксплуатацию новый пульпопровод гидротранспорта отвальных хвостов П-3, завершён капитальный ремонт трубопровода оборотного водоснабжения В-2, исключающий риски загрязнения окружающей среды, ведётся очистка прилегающей к трубопроводам гидротранспорта территории от проливов, образовавшихся за прошлые годы. В 2021 году на заводе смонтировали резервный трубопровод по откачке отвальных хвостов П-3. Это позволит нам осуществлять переходы на запасной трубопровод и в штатном режиме ремонтировать основной. На сегодняшний день система гидротранспорта завода находится в исправном состоянии и эксплуатируется в штатном режиме.