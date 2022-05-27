Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» на 90% готовы к паводку
Предприятия Заполярного филиала «Норникеля» на 90% готовы к паводку
С приходом весны на объектах и технических сооружениях Норильского дивизиона начинают готовиться к пропуску талых вод. Компания проводит целый комплекс мероприятий как на предприятиях горного передела, так и на заводах — особенное внимание уделяется хвостохранилищам.
По словам заместителя главного инженера Заполярного филиала, директора Центра по надзору за гидротехническими сооружениями Аркадия Петрова, чтобы избежать техногенного наводнения, ежегодно до начала паводка принимаются меры профилактики:
- Так на Надеждинском хвостохранилище прорабатывают водопропускные каналы. На хвостохранилище Талнахской фабрики возводятся дополнительные удерживающие сооружения — призмы - для равномерного перераспределения талых вод. Подобная работа ведётся на хвостохранилищах № 1 и Лебяжье. Где-то снег вывозится, где-то прорываются дополнительные каналы. При этом задействовано около 30 единиц бульдозерной техники ЦАТКа. Ситуация будет контролироваться до окончания паводка.
Также круглосуточный мониторинг организован в районе реки Далдыкан, где во время паводка 2018 года воды приобрели насыщенный ржавый цвет. Наблюдение ведут специалисты НМЗ при поддержке специалистов управления экологического контроля и департамента безопасности. Директор Надеждинского металлургического завода Виталий Муравьев заверил, что в этом году «покраснения не ожидаются»:
- Если даже и будет изменение цвета воды, то незначительное и скорее всего на пике паводка. Работа по очистке территории и рекультивации земель ещё не окончена. Она продолжается и будет завершена только после наведения полного порядка.
По его словам, для предотвращения ситуации, подобной той, что произошла в 2018 году, за последние три года на заводе проделана огромная работа: введён в эксплуатацию новый пульпопровод гидротранспорта отвальных хвостов П-3, завершён капитальный ремонт трубопровода оборотного водоснабжения В-2, исключающий риски загрязнения окружающей среды, ведётся очистка прилегающей к трубопроводам гидротранспорта территории от проливов, образовавшихся за прошлые годы. В 2021 году на заводе смонтировали резервный трубопровод по откачке отвальных хвостов П-3. Это позволит нам осуществлять переходы на запасной трубопровод и в штатном режиме ремонтировать основной. На сегодняшний день система гидротранспорта завода находится в исправном состоянии и эксплуатируется в штатном режиме.