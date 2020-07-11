Предприниматели получают компенсации на затраты по доставке грузов

Услугами льготной грузоперевозки – компенсация 50% расходов на доставку грузов в период с июня по август – могут воспользоваться предприятия, которые состоят в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и указом губернатора Красноярского края были вынуждены приостановить деятельность в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Отбор предпринимателей, попадающих под компенсацию, осуществляет специальная комиссия. В её состав входят представители администрации города, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, Общественной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, фирм-экспедиторов и депутаты Горсовета.

Такая мера поддержки предложена Агентством развития Норильска в рамках проекта «Бизнес-адаптация» и реализуется совместно с градообразующим предприятием и администрацией города. Оператором выплаты субсидий выступает местное представительство Союза промышленников и предпринимателей.

Средства на выплаты компенсаций предоставлены компанией «Норникель» и составляют 60,8 млн рублей. Один субъект предпринимательства может рассчитывать на выплаты, не превышающие один миллион рублей.

Для того, чтобы подать заявку на возмещение затрат, необходимо заполнить форму.