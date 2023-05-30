Предпринимательство в Норильске: вызовы и возможности

Перспективы развития бизнеса в Арктической зоне обсудили на стратегической сессии «Норильск – территория роста», приуроченной ко Дню российского предпринимательства. Событие объединило представителей бизнес-сообщества, органов власти, Агентства развития Норильска, некоммерческих организаций.

Открыл стратсессию глава Норильска Дмитрий Карасев. Он обозначил ключевые вызовы и возможности для бизнеса, вручил благодарственные письма предпринимателям, вносящим особый вклад в экономику города, ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества, связанные с предоставлением земельных участков, подключением к коммуникациям, перспективами субсидирования транспортных затрат, и призвал предпринимателей к активному взаимодействию с органами власти.

На стратсессии говорили о действующих и планируемых мерах поддержки бизнеса со стороны муниципалитета и краевого правительства, о льготах и преференциях для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на территории Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ), о таких инструментах финансовой поддержки как беспроцентные займы благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и кредиты от коммерческих банков, а также о взаимодействии бизнеса и некоммерческих организаций для устойчивого развития предприятий и города в целом.

Отдельный доклад стратсессии был посвящен мерам поддержки предпринимателей от Агентства развития Норильска.

«Агентство – открытая площадка, куда ежегодно обращается множество бизнесменов. Они делятся своими планами, инициативами, чаяниями, а мы – полезной актуальной информацией о планах по развитию города, данными по существующим и планируемым на ближайшие несколько лет бизнес-инициативам, – рассказал первый заместитель директора АРН Роман Кулян. – Мы бесплатно помогаем структурировать инвестиционные проекты и готовить сложные расчеты, которые далее ложатся в основу при подготовке заявок на получение статуса резидента АЗРФ, грантов, субсидий, банковского кредитования. В год на сопровождении в АРН находится от 10 до 20 проектов. Резидентами Арктической зоны страны при участии Агентства стали уже более двух десятков предпринимателей с общим объёмом заявленных инвестиций на уровне 3,2 млрд руб. Инвестпроекты резиденты реализуют в самых разных отраслях – от туристического бизнеса и девелопмента до производства стройматериалов и переработки отходов».

По словам первого замдиректора АРН, очень важный блок работы Агентства – взаимодействие с бизнес-сообществами, которое позволяет выяснять ключевые потребности, оперативно реагировать на запросы и инициировать изменения в различных сферах предпринимательства – от туризма и гастрономии до креативных индустрий.

Для повышения финансовой грамотности начинающих предпринимателей и наращивания компетенций действующих бизнесменов АРН регулярно проводит тренинги и мастер-классы. А налаживать коммуникацию крупного и малого бизнеса, городских сообществ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества и органов власти помогают инициируемые Агентством стратегические сессии, круглые столы и Норильский бизнес-форум. По итогам каждого такого мероприятия составляется результирующий документ – резолюция или комплекс мер.

По вопросам развития предпринимательства бизнесмены могут общаться в АРН по номеру: 8 (3919) 456-802.