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Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко побывал на мысе Челюскин и архипелаге Северная Земля

Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко побывал на мысе Челюскин и архипелаге Северная Земля

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Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко побывал на мысе Челюскин и архипелаге Северная Земля

Предстоящим летом Русское географическое общество (РГО) планирует организовать детальное исследование состояния памятников на мысе Челюскин. После получения результатов проверки предполагается выходить с предложением по их сохранению.

Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко побывал на мысе Челюскин и архипелаге Северная Земля

На оконечности материка Евразия, мысе Челюскин, Игорь Спириденко оценил состояние исторических памятников, связанных с освоением российского Севера и его обороной во время Великой Отечественной войны.

- Одна из основных задач РГО – сохранение нашего богатейшего культурного и исторического наследия, – сказал Игорь Спириденко на крайней точке Евразии. - Памятники на мысе Челюскин требуют сейчас серьёзной реставрации и дополнительной защиты от воздействия окружающей среды.

На Северной Земле, на полярной станции «Мыс Баранова», Игорь Спириденко пообщался с полярниками – сотрудниками "Арктического и антарктического научно-исследовательского института". Обсуждались вопросы взаимодействия в рамках проведения совместных высокоширотных экспедиций через остров Большевик с учётом восстановления там взлётно-посадочной полосы.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
12 апреля в 11:15 570
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