МАУ ИЦ «Норильские новости»

Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД проверил работу транспортной полиции

Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД проверил работу транспортной полиции

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Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД проверил работу транспортной полиции

В рамках общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел Геннадий Енчик посетил посадочную площадку "Валёк".

Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД проверил работу транспортной полиции

Сотрудники транспортной полиции провели для него экскурсию, рассказали, как проходит работа с гражданами и продемонстрировали условия службы личного состава. Особое внимание председатель Общественного совета уделил стендам, на которых размещена информация, регламентирующая порядок приёма, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, а также сведения об обжаловании действий, связанных с приёмом или отказом в приеме заявлений и сообщений, и другая необходимая информация.

По итогам проверки председатель Общественного совета при Таймырском линейном отделе МВД России отметил высокое качество профессиональной подготовки сотрудников транспортной полиции и пожелал им дальнейших успехов в службе.

28 мая в 16:00 440
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