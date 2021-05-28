Председатель Общественного совета при Таймырском ЛО МВД проверил работу транспортной полиции

Сотрудники транспортной полиции провели для него экскурсию, рассказали, как проходит работа с гражданами и продемонстрировали условия службы личного состава. Особое внимание председатель Общественного совета уделил стендам, на которых размещена информация, регламентирующая порядок приёма, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, а также сведения об обжаловании действий, связанных с приёмом или отказом в приеме заявлений и сообщений, и другая необходимая информация.

По итогам проверки председатель Общественного совета при Таймырском линейном отделе МВД России отметил высокое качество профессиональной подготовки сотрудников транспортной полиции и пожелал им дальнейших успехов в службе.