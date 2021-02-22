Председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов и глава Норильска Дмитрий Карасев посетили НОФ

Напомним: в ночь с 19 на 20 февраля примерно в 04.15 произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и двух пешеходных галерей - № 1 и № 7. Три человека погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие - работники ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонта» - подрядной организации, которая выполняла на объекте работы по укреплению несущих опор и перекрытий. По имеющейся информации в здании ранее были обнаружены дефекты конструкции, что и вызвало необходимость проведения ремонта, который начался 8 февраля.

Анатолий Михайлов, генеральный директор горнодобывающей компании «Медвежий ручей», в состав которой и входит НОФ, рассказал спикеру Заксобрания и норильскому градоначальнику об обстоятельствах трагедии.

- Выражаю глубочайшие соболезнования семьям наших погибших товарищей, - сказал Анатолий Михайлов. - Предприятием принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Проанализировав причины обрушения, мы сделаем всё возможное, чтобы подобных аварий больше никогда не повторялось.

Дмитрий Свиридов, выслушав руководителя предприятия, сказал:

- Эта трагедия – повод еще раз задуматься о том, что нужно очень внимательно следить за состоянием производственных зданий и конструкций, особенно тех, которые «в годах». Уверен, что необходимые выводы будут сделаны и будет проведена необходимая работа для профилактики подобных происшествий.

Дмитрий Карасев заверил, что город окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Для того чтобы узнать о состоянии пострадавших, а также выяснить, не требуется ли медикам помощь в их лечении и реабилитации, Дмитрий Свиридов и Дмитрий Карасев посетили больницу в Оганере.