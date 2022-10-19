Представитель «Норильскавтодора» дал отчёт о текущей работе

«Техники для обработки проезжей части и тротуаров, на наш взгляд, достаточно, - говорит Игорь Петеримов. - В Центральном районе работают три единицы, ещё одну-две машины подключаем при необходимости. Две машины выходят на линию в Талнахе, по одной в Кайеркане и на трассе Норильск - Алыкель. Мы располагаем самосвалами, грейдерами, крупными и мелкими погрузчиками.

Чтобы не создавать помехи транспортному потоку, дорожная техника выходит на участки в час ночи и в пять часов утра, а также по мере надобности в течение дня. В «Норильскавтодоре» признают, что это не всегда удобно для участников движения, но без такой работы городу не обойтись.

Игорь Петеримов также рассказал, как продвигается процесс установки в Норильске отапливаемых автобусных павильонов. Это важно, ведь синоптики уже в начале ноября обещают похолодание до -5—7°С и ниже. Он напомнил, что в соответствии с отдельным муниципальным контрактом на остановке «Университет» вскоре появится большой нетиповой павильон площадью 32 кв. м. Подрядчик планирует завершить объект 30 октября. Ещё один контракт предусматривает установку сразу 50 стандартных павильонов. На их установку давалось два года, однако норильчане смогут воспользоваться ими уже до конца нынешнего года.

«Под всеми 50 павильонами уложены фундаментные плиты. На 20 установлены каркасы, идёт монтаж стеклопакетов. 43 объекта подключены к электросети. Остальные будем подключать по мере готовности, - пояснил начальник «Норильскавтодора». - Помимо этого, уже работают 14 тёплых павильонов со сплошным остеклением. По остановке на ул. Надеждинской, 1, вопрос с энергообеспечением будет решён до конца недели».

Ещё одна тема, находящаяся в ведении «Норильскавтодора», - реконструкция автодорожного моста через концентратопровод на улице Дудинской (Талнах) и моста через реку Наледную на трассе Норильск – Талнах. Игорь Петеримов рассказал, что первый объект готов на 99%, рабочие утепляют перенесённые коммуникации. Срок окончания контракта - 1 декабря, но открыть мост для движения планируется уже в середине ноября.

«Проектная документация по мосту через реку Наледную в июле прошла краевую госэкспертизу. Положительное заключение получено, подрядчик выбран, контракт находится в стадии заключения. 10 декабря исполнитель приступит к обустройству опоры № 1, завершить работы планируется не позднее 1 апреля. Опору № 2, согласно контракту, установят не позднее 1 июня, пролётное строение - до конца июля. Сдать объект в эксплуатацию должны к 1 декабря 2023 года», - добавил Игорь Петеримов.