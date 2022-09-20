Представитель норильской транспортной прокуратуры встретился с 11-классниками 16-й школы

Ребятам разъяснили основные понятия, относящиеся к сфере воздушного транспорта, перечислили виды аварийных ситуаций на воздушных судах, напомнили правила личной безопасности при возникновении аварий. Отвечая на заданные учениками вопросы и.о. норильского транспортного прокурора сообщил им о порядке защиты прав пассажиров и об ответственности перед ними авиаперевозчика. Также учащимся раскрыли отдельные положения закона о противодействии терроризму и рассказали о правилах поведения в случае захвата воздушного судна террористами.