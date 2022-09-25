Представитель строительной организации предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере

Следствием установлено, что фигурант в рамках договорных обязательств по установке мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов ООО «Аэропорт «Норильск», введя в заблуждение сотрудников аэропорта, предоставил им документы с ложными сведениями об объёмах работ, количестве и стоимости фактически использовавшихся материалов, на основании которых произведена оплата. Сумма ущерба, причинённого авиапредприятию, превысила 5,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.