Представлен архитектурный макет будущей комплексной застройки Оганера

Макет, изготовленный по инициативе проектного офиса ЗФ «Норникеля», отобразил планы по возведению ряда жилых и социальных зданий микрорайона. Проект застройки утверждён Градостроительным советом Норильска.

О планах строительства подробно рассказал Иван Пидкивка, руководитель проекта проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска ЗФ «Норникеля».

На территории будет построено пять трёхподъездных и три одноподъездных 9-этажных дома. Проживать в них будут 1377 человек. Дома снабдят специальными подъёмниками и современными лифтами, удобными в том числе для маломобильных людей. Всего жилой массив рассчитан на 879 квартир, из которых 438 однокомнатных, 294 двухкомнатных, 147 трёхкомнатных. Общая площадь жилых помещений — 41 200 м2.

Также на территории предусмотрены и новые объекты социальной инфраструктуры. Строители возведут трёхэтажную современную школу на 1100 мест общей площадью 16 397 м2. На прилегающей территории планируется оборудовать стадион с круговой беговой дорожкой, полосой препятствий и другими спортивными площадками. В рамках застройки микрорайона в целом также запланировано строительство детсада на 270 мест с бассейном, это будет трёхэтажное здание площадью 93 м2. В нём откроется 13 групп для детей начиная с 1,5 лет. Новые школа и детсад нужны оганерцам: в Оганере наблюдается рост численности населения, в связи с этим дефицит мест в школах составляет порядка 23%, а обеспеченность мест в детсадах — только 50%.

Вокруг домов предстоит благоустроить территорию в 11,5 га. Здесь должна появиться парковка на 507 машиномест (40 из которых предназначены для маломобильных групп населения, 11 — для спецтранспорта); детские площадки для детей младшего и старшего возраста; спортплощадки с тренажёрами и силовым оборудованием; прогулочные зоны, озеленение.

Прежде чем выбрать участок для строительства, специалисты провели ряд изысканий, на основе которых был выполнен проект межевания территории, и лишь затем был разработан проект объектов капстроя. Предварительно в выбранном месте демонтированы не введённые в эксплуатацию строения.

– В последние 20 лет новое строительство в Норильске ведётся точечно в границах существующих кварталов. Уникальность нынешнего проекта в том, что мы получим целый комплекс, в котором будет всё для комфортной жизни, — отмечают в проектном офисе компании.

Строители настаивают, что выбор конструктивных решений для будущих зданий сделан с учётом климатических особенности Норильска и рассчитан на экстремальные условия эксплуатации. Всё это диктует необходимость минимизировать сроки строительства, предусмотреть дополнительные мероприятия по теплоизоляции зданий и ветрозащите, а также обеспечить снижение теплового воздействия на грунты, дабы предотвратить деградацию вечной мерзлоты.

Новосёлам не придётся переживать и о транспортной доступности района: при строительстве запланированы новые дорожные разъезды, внутренняя сеть между домами, подъезды к детскому саду, школе. Ожидать автобусы можно будет в тёплых остановках.

Будущая застройка пройдёт в две очереди: сначала строители возведут детсад, школу, три одноподъездных дома и коллектор протяжённостью более 1100 метров — и даже обещают, что он будет удачно вписан в ландшафт территории. На второй очереди — пять 9-этажек и реализация планов по благоустройству. На проект предполагается потратить более 12 млрд рублей. Презентовать комплекс и ввести его новые объекты в эксплуатацию обещают к концу 2029 года.

Иван Пидкивка также рассказал, что программой комплексного развития Норильска предусмотрено строительство ещё одного микрорайона. Но сначала необходимо осуществить предварительную проработку документации, провести изыскания. Именно они покажут, что можно там построить:

– В Оганере всё-таки появится давно планируемая улица Брусничная, ведь программа развития рассчитана до 2035 года. Новый жилой комплекс предположительно будет заселён преимущественно молодыми, амбициозными, позитивно мыслящими людьми. А поскольку Оганер удалён от основной городской застройки, концепция цветовых решений для фасадов проектируемых зданий предложена архитекторами без оглядки на исторический центр. Мы надеемся, что Оганер, имеющий лучший по сравнению с центром города экологический потенциал, а также туристическую привлекательность из-за близости к аэропорту «Валёк» и турбазам, станет центром притяжения для активных и предприимчивых норильчан.