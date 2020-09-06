Премьеры, которые мы пропустили

«Тихое место — 2»

«Премьера фильма была отменена буквально за неделю до запланированного появления в кинотеатрах. Практически месяц дальнейшая судьба хоррора Джона Красински оставалась неизвестной, но студия Paramount наконец–то определилась с новой датой — картина выходит на экраны 4 сентября 2020 года.

В новой части «беззвучного» хоррора о пришельцах уже знакомое семейство во главе с героиней Эмили Блант выберется из своего убежища. Героев ждут встречи с другими выжившими, а зрители узнают чуть больше о том, как именно загадочные монстры попали на Землю».

Фильм стоит первым в списке картин, которые я хочу посмотреть именно в кинотеатре. Хотя бы потому, что первую часть этой истории считаю прекрасным образчиком саспенса, а также превосходной актёрской игры, притом что за фильм герои произносят всего пару фраз. Отмечу, что к финалу первой части в зале стояла гробовая тишина — например, сидевший рядом мужик вышел из зала с полным ведром попкорна: видимо, боялся хрустеть, чтобы пришельцы на экране не услышали. В общем, рекомендую картину всем любителям атмосферных ужастиков, где нервы зрителю натягивают, медленно вращая сюжетный маховик, без выпрыгиваний злодеев с криками из–за угла.

Правда, вопрос о том, сколько мне придётся ждать просмотра этого шедевра в кинотеатре, остаётся открытым — в Норильске премьера может пройти значительно позже обозначенного срока.

Последний мистер Бонд

«Не время умирать» — 25–й фильм о знаменитом на весь мир агенте 007. Съёмки проходили на Ямайке, в Норвегии, Италии, США, Англии и Шотландии. Постоянные перелёты и смена локаций изматывали съёмочную группу и актёрский состав, но ребята сумели довести дело до конца за полгода — 25 октября 2019-го было объявлено о завершении работы над фильмом, а в ноябре вышел первый мини–трейлер. Кстати, новая лента станет самой дорогой в «Бондиане», её бюджет — $250 млн.

Итак, приключения супершпиона продолжаются. Первыми «Не время умирать» увидят 2 апреля 2021 года в Великобритании, Испании и Саудовской Аравии. На следующий день Джеймс Бонд «посетит» Польшу, Индию и Турцию. В США начало показа назначено на 8 апреля.

Нам с вами придётся подождать чуть дольше — в России показ должен стартовать 9 апреля. Кстати, посмотреть эту серию «Бондианы» стоит ещё и потому, что она, возможно, станет последней картиной, где «агента с лицензией на убийство» играет мужчина. В следующей картине культовый персонаж... поменяет пол и нацепит юбку. Что я лично считаю оскорблением чувств горячих поклонников Джеймса Бонда.

Год без супергероев

Локомотив «Марвел», поставивший на поток производство фильмов о супергероях и «супергеройские» товары под своим брендом, налетел на всё те же пандемические заслоны и надолго сошёл с рельсов. Премьеры большинства картин серии, которые планировалось выпустить в этом году, перенесли на год, а то и на два.

Так, выход фильма «Доктор Стрэндж — 2» сдвинулся на 5 ноября 2021–го; картины «Тор–4» — на 28 февраля 2022 года; «Чёрной пантеры — 2» — на 8 мая 2022 года; «Капитана Марвел — 2» — на 8 июля 2022–го. Перенесены даты выхода и других «супергероиков». Например, Sony притормозила «Веном–2»: фильм попадёт в кинотеатры 25 июня 2021 года вместо 2 октября 2020–го. А «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет 1 октября вместо 25 июня 2021 года. Подробный список можно увидеть на сайте 2X2.

Прочитали текст выше и расстроились? Тогда вот вам «ложка мёда» в бочку с дёгтем — «Чёрная вдова» порадует глаз уже 6 ноября этого года.

Довод «Мулан»

Игра в пятнашки датами премьер двух новых фильмов, которую развернули голливудские титаны Warner Bros. и Disney, вызвала немалое раздражение у зрителей. Попортить нервы корпорации умудрились и взрослым, и детям. О причинах чехарды подробно рассказала Lenta.ru.

«Довод» — новый фильм режиссёра Кристофера Нолана («Тёмный рыцарь», «Интерстеллар», «Дюнкерк») с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях. «Мулан» — игровой ремейк мультфильма 1998 года, в котором снялась китайская актриса Лю Ифэй. Бюджет каждой картины составляет не менее 200 миллионов долларов (14 миллиардов рублей). «Довод» должен был стать первым крупнобюджетным фильмом, вышедшим после пандемии. Премьеру, первоначально намеченную на 17 июля, передвигали дважды: сначала на 31 июля, потом — на 12 августа. Вместо «Довода» 31 июля в американских кинотеатрах показали фильм Нолана «Начало», вышедший 10 лет назад.

Вскоре после объявления Warner Bros. о переносе «Довода» компания Disney изменила дату премьеры «Мулан». Фильм, который должен был выйти 24 июля, пообещали показать в кинотеатрах не раньше 21 августа. А вообще его планировали выпустить 27 марта.

Перенос премьеры «Довода» связывают с продлением карантинных мер в штате Нью–Йорк. Поскольку кинотеатры в Нью–Йорке и Лос–Анджелесе не откроются до августа, студия могла лишиться существенной доли американских кассовых сборов.

В свою очередь Disney не желает быть первой кинокомпанией, выпустившей блокбастер в разгар пандемии. По мнению аналитиков, компания передвинула релиз «Мулан», чтобы оценить возможные риски на примере фильма, снятого Warner Bros.

Теперь же расстановка такая: первый показ «Довода» назначили на 3 сентября, а «Мулан» зрители должны увидеть 10–го.

Свой взгляд

— Я составил список фильмов, которые хочу увидеть именно на большом экране. В первую очередь это саспенсы. Люблю ужастики. Да и от хорошего «пеплума» (жанр исторического кино) не откажусь. Егор Тулновский,

корреспондент «Заполярной Правды» .



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Свершилось! Наконец–то можно опять развалиться в удобном мягком кресле и, потягивая «Колу» через трубочку, насладиться новыми мировыми шедеврами кинематографа, пока их не украли пираты и не выложили в сеть с корейскими субтитрами и в таком качестве, что труды актёров и режиссёров сводятся к нулю. А то, что пока действуют ограничения по наполняемости залов, так это даже и к лучшему. По крайней мере, та самая женщина в шапке а–ля «осиный улей» перестанет сидеть передо мной на один ряд ниже, закрывая своим волшебным головным убором полэкрана. У всех же было такое? Понимаю, немытая голова, но можно было и привести причёску в порядок перед походом в кино, да и свет уже погасили, фильм начался. Кому какая разница, что у тебя там? Люди пришли на экран посмотреть, а не других зрителей разглядывать.

Часть запоздавших премьер уже выстроилась в очередь в прокат, так что до конца года нас в кинотеатрах ждут картины на любой вкус. Уверен, вероятность выйти из кинозала с ощущением впустую потраченного времени и денег в ближайшее время будет сведена к минимуму. Я уже составил список фильмов, которые хочу увидеть именно на большом экране. В первую очередь это саспенсы. Люблю ужастики. Да и от хорошего «пеплума» (жанр исторического кино) не откажусь. Хотя, думаю, после такого длительного перерыва практически любая картина доставит удовольствие. Одним из самых ожидаемых фильмов, который лучше посмотреть именно в кино, станет Free Guy режиссёра Шона Леви. «Свободный парень» выйдет в российском прокате 10 декабря под названием «Главный герой». История повествует об обычном статисте компьютерной игры — персонаже, создающем массовку в виртуальном мире и не имеющем никакого отношения ни к игрокам, ни к основным сюжетным линейкам, который вдруг осознаёт, что что–то тут не так.

Фильм абсолютно несерьёзный, зато до отказа напичкан спецэффектами и щедро сдобрен качественным чёрным юмором в стиле «Дедпула» и «Харли Квинн». В общем, это кино можно смело отнести к одному из самых ожидаемых «тайм–киллеров» этого года, после просмотра которого можно будет пересказывать самые эпичные моменты и повторять забавные фразы. Позитив после почти полугодовой вирусной осады, на мой взгляд, это то, что нужно.

Кстати, открытие кинотеатров в России совпало с рядом пандемических послаблений и на «Фабрике грёз». Возобновились работы не только по производству фильмов, но и сериалов. Например, создатели «Ходячих мертвецов» объявили о том, что наконец–то приступили к съёмкам последней серии десятого сезона. Забавно, что кино про апокалипсис, случившийся из–за глобальной пандемии вируса, не вышло вовремя... из–за глобальной пандемии вируса. Перенос выхода серии создатели сериала объяснили нежеланием портить впечатление от финальной битвы. По задумке, в ней должны быть задействованы почти двести статистов, играющих орду зомби. И если все, кто находился за кадром, могли быть в масках и перчатках, то кровожадная орда живых мертвецов в СИЗ смотрелась бы как минимум странно.

Сегодня большая часть материала уже отснята и даже смонтирована, для завершения не хватает именно планов с массовкой. И участвующих в ней допустят на съёмочную площадку только при отрицательном результате теста на коронавирус. Примерно в таких условиях сейчас работают и другие голливудские команды. На некоторых съёмочных площадках, например, обязательным условием для нахождения является ежедневное экспресс–тестирование на коронавирус перед началом работы. Хоть такая мера и замедляет производство фильмов, главное, что дело сдвинулось с мёртвой точки.