Преображая город

Проекты–2020

Общая сумма средств, выделенных на проект «Формирование комфортной городской среды», включающий обустройство дворов и общественных площадей, на этот год составила 59 млн рублей, львиная доля денег — из федеральной казны.

– В этом году есть нововведение, — рассказывает Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству. — На всех объектах установлены видеокамеры, которые в режиме онлайн позволяют контролировать процесс строительства, а в дальнейшем помогут следить за соблюдением порядка.

Этим летом в районе проезда Михайличенко, 6, благоустроят 3,8 тыс. кв. м площади. На бывшем ростверке появится детская площадка с традиционными игровыми комплексами, а также подходящими для маломобильных групп населения. Здесь же возведут амфитеатр, сделают пешеходную зону и разобьют газоны, где высадят устойчивую к морозам иву. «Натуральные материалы подчеркнут аскетичную природу Крайнего Севера. Малые архитектурные формы выполнены из ярких композитных материалов, уличная мебель – цвета дерева и тёмного металла. Тёмными будут и столбы освещения», — добавили в УЖКХ.

В районе ул. Рудной, 35а, создают большую спортивно–игровую зону. Проектно–сметная документация по благоустройству выбранного места была разработана ещё в 2018 году творческой мастерской «Архбюро». Прошлым летом за счёт средств местного бюджета выполнили первый этап работ. Теперь на площади в 3,2 тыс. кв. м появится две площадки для детей разных возрастов, закончится обустройство спортплощадки, а также зоны отдыха с пешеходными дорожками и беседкой. Оживит картину зелень газонов. «До прошлого года здесь был пустырь. А постепенно он превратится в место семейного отдыха, которому будут рады жильцы всех окрестных домов», — говорят специалисты.

Но, к сожалению, полностью территория будет использоваться только в летний период. Ручная очистка участка от снега обошлась бы городской казне в 2,5 млн рублей, что экономически нецелесообразно, пояснили в УЖКХ.

В Кайеркане продолжаются работы в зоне отдыха в районе ул. Победы, 9 и 15. Первый этап провели прошлым летом. Уже оборудованы два пешеходных моста с ограждениями и пандусом для маломобильных групп населения, прогулочные дорожки, оформлены декоративные клумбы, обустроены две детские игровые площадки (для детей 3–7 лет и 7–14 лет), благоустроена площадка для выгула и дрессировки собак. На территории кайерканской зоны отдыха установили скульптурную композицию «Я люблю Кайеркан», три арт–объекта «Дерево жизни», 32 опоры освещения, сцену, скамейки и урны.

– Проект позволил создать не только удобную прогулочную зону, но и место для круглогодичных занятий спортом. Здесь теперь могут проходить и крупные мероприятия, собирающие свыше двух тысяч человек, — отметил Анвар Низамутдинов.

Этим летом планируется завершить проект. Планируется обустроить велодорожки и пандусы, установить ещё шесть беседок–чумов и шесть опор освещения, а также установить ограждение по периметру детских игровых площадок, укрепить откосы внешней и внутренней сторон территории декоративной сеткой и камнем.

Планы на будущий год

В 2021 году проект «Формирование комфортной городской среды» продолжится, преобразятся ещё три территории. Сейчас УЖКХ разрабатывает проекты, подрядчики должны быть определены до конца года. Это позволит заранее доставить в город оборудование и завершить стройку до холодов.

Напомним, по итогам прошедшего в этом году рейтингового голосования норильчане выбрали три общественные территории: в Центральном районе – около ул. Талнахской, 48; в Талнахе — в районе домов № 22–28 на ул. Енисейской; в Кайеркане — в районе домов № 12, 14 и 16 на ул. Первомайской.

В районе дома № 48 на Талнахской планируется демонтировать существующую спортплощадку, озеленить территорию, оформить беговые дорожки, установить новое игровое и спортивное оборудование, металлическое ограждение, скамейки и урны.

В Кайеркане на площадке за спортивной школой № 5 уложат травмобезопасное покрытие, оборудуют футбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, установят спортинвентарь для занятий воркаутом и сдачи норм ГТО, детские игровые комплексы, лавочки и урны.

В Талнахе на ул. Енисейской, 22–28, демонтируют мусоросборник, спланируют территорию, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки. Здесь также планируется установить лавочки, урны и арт–объекты.

Уютный двор – реальность

Но общественные пространства — только одна часть проекта «Формирование комфортной городской среды». Другая — благоустройство дворов. Жители могут принять участие в их обновлении, внеся 2% или 20% от общей сметы расходов. В первом случае во дворе будут проведены асфальтировка, установка нового освещения и малых архитектурных форм. Во втором к этому списку добавится установка спортивной или игровой площадки.

За три года реализации проекта в Норильске были облагорожены 76 дворов. В этом году в управление жилищно–коммунального хозяйства поступило 11 заявок, общественная комиссия по развитию городской среды выбрала шесть дворов: на ул. Федоровского, 1; ул. Федоровского, 3; пл. Металлургов, 21; ул. Строительной, 6; ул. Югославской, 6; ул. Югославской, 8. В рамках программы заасфальтируют шесть придомовых территорий на площади 8 871,47 кв. м, а также три проезда к ним, заменят семь светильников на двух домах, установят 12 скамеек в четырёх дворах и столько же урн. Также в одном дворе — на пл. Металлургов, 21, — появится детская площадка.

– Деньги уже собраны, подрядчики определены. Работы начались, контракты рассчитаны до 1 августа. Уже сейчас жители города могут подавать заявки на участие в программе будущего года. До 15 ноября следует передать нам положительное решение собрания собственников жилья, — пояснил Анвар Низамутдинов.