Преображение «Чёрного тюльпана»

На объекте подрядчик «Виалекс» работает уже два месяца, за это время очищены старые бетонные конструкции, демонтирована плитка ступеней, ведущих от ул. Комсомольская к мемориалу (старые плитки, пребывающие в хорошем состоянии, пока отвезли на склад, их используют повторно), заасфальтирована площадь нижнего яруса монумента в 1000 м2.

Подрядчик работает качественно, добросовестно, но подготовительные работы особенно не бросались в глаза, и норильчане задаются вопросом: «Управятся ли, к сроку строители?»

- Я уверяю, что первый этап мы завершим, как и планировали, к 30 сентября, - успокоил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству.

Сейчас восстанавливаются бетонные ограждения, которые после реставрации будут выкрашены в белый цвет. Затем заново облицуют ступени и установят новые светильники.

- Жители всегда жаловались на недостаток освещения в этом районе. Мы это учли и предусмотрели увеличение числа осветительных приборов в три раза. Так что на участке появятся сразу 85 светильников на 29 мачтах, - пояснил Анвар Низамутдинов.

Ещё одно важное обновление ремонтируемой площадки – устройство дренажной системы, которая позволит отводить воду – виновницу частых провалов грунта. Теперь она будет собираться в дренажные приёмники, а затем выводиться за пределы города. Это позволит ремонту продержаться долгие годы, уверены строители. На этом первый этап большого проекта завершится.

Ещё два этапа предусмотрены к выполнению будущим летом, а также в 2022 году. После нынешнего восстановления подступов к монументу (где после таяния снега установят скамейки и урны, добавив таким образом уюта парку), работы перейдут на площадку самого «Чёрного тюльпана». Планируется восстановить асфальтное покрытие, ограды, поребрики, озеленить территорию. Сам монумент пока не будет реконструироваться. Для этого требуется провести отдельный контракт на творческую, а не ремонтно-восстановительную работу. Когда именно его обновят, специалисты ответить пока не готовы, но его эстетическое состояние уже требует обновления, которое обязательно будет сделано, заверил Анвар Низамутдинов.

На третьем этапе строители займутся воссоединением с парком «Озеро Долгое». Для этого за кирпичным замком планируется достраивать имеющееся старое свайное поле с устройством ступеней, спускающихся к озеру. Также на этом этапе должны достроить сам замок, а рядом установить тематическое детское оборудование для детей от 3 до 6 и от 6 до 12 лет.