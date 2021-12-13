Преподаватели Норильской и Талнахской детских школ искусств отмечены на краевом уровне

В конкурсе приняли участие более сотни человек из 40 образовательных учреждений Красноярского края, республики Тыва и Иркутской области. В составе жюри - заслуженные артисты РФ, заслуженные работники культуры РФ, Красноярского края, солист Государственного академического Большого театра России, ведущие доценты и профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского, Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича.

По итогам выступлений Гран-при в номинации «Ансамблевое исполнительство (фортепианные ансамбли)» завоевали педагоги НДШИ Марина и Альберт Сикорские. Первое место в номинации «Инструментальное исполнительство (фортепиано)» присвоено Марине Сикорской (НДШИ); второе в номинации «Инструментальное исполнительство (баян)» занял Владимир Кузнецов (ТДШИ). Третьими в номинации «Инструментальное исполнительство» стали преподаватели НДШИ Альберт Сикорский (фортепиано), Ольга Соколова (фортепиано) и Евгений Демидов (балалайка); в номинации «Концертмейстерское мастерство» (аккомпанемент солисту-инструменталисту) – преподаватель ТДШИ Владимир Кузнецов, который также удостоен специального диплома в номинации «Концертмейстерское мастерство» (аккомпанемент солисту-вокалисту).