Претендент начинает белыми

В стартовой партии матча Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами – таковы результаты жеребьевки.

Для Магнусена это пятый матч за шахматную корону, и ему, как признался чемпион на предстартовой пресс-конференции, «в какой-то мере было легче готовиться просто потому, что меньше нервничаешь, есть некий опыт», пишет «Газета.ру». Он отметил также, что стиль Яна - довольно агрессивный. Впереди у нас три недели интересных шахмат. Выиграет тот, кто наберет 7,5 очка.

Напомним, что Карлсен завоевал чемпионский титул в 2013 году, обыграв Виши Ананда из Индии. В 2014 году он вновь встретился с уже экс-чемпионом и снова победил. В 2016 году он одолел Сергея Карякина, в 2018 – Фабиано Каруану.

«Я серьезно отнёсся ко всему чемпионскому циклу: серии Гран-при, турниру претендентов и к нынешнему матчу; спасибо спонсорам, которые поверили в меня и поддерживали всё это время. Мне помогали разные специалисты: в области физической подготовки, психологической и, конечно, шахматной», — в свою очередь сказал Ян Непомнящий.

Перед первенством Ян Непомнящий и компания «Норникель» подписали долгосрочный контракт о сотрудничестве, связанный не только с ближайшей битвой за шахматную корону, но и с последующими турнирными выступлениями шахматиста.

В конце пресс-конференции президент ФИДЕ Аркадий Дворкович продемонстрировал новый чемпионский кубок, который будет переходящим. Трофей изготовлен в России ювелирным домом Александра Чамовских при поддержке Федерации шахмат Свердловской области. Кубок весит более пяти килограммов: он серебряный с позолотой 999-й пробы, в отделке использован камень долерит, а украшают его 39 жемчужин и бриллиант.

57-й в истории шахмат матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира Карлсеном и претендентом Непомнящим проходит в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Первая партия состоится уже сегодня.