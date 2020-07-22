Превышение ПДК в реке Большая Хета отсутствует

Согласно последним результатам отбора пробы воды превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в источнике водоснабжения Тухарда – реке Большая Хета - отсутствует. Об этом пишет официальный сайт Таймыра. За минувшие сутки дополнительно взято шесть проб воды и четыре пробы почвы, три из них – под местом временной установки мягких резервуаров.

Продолжается работа по уборке территории, уточнению объёмов собранной топливно-водяной смеси и нефтепродукта, а также обработка сорбентами водных поверхностей и мониторинг экологической обстановки. Разведка акватории осуществляется два раза в сутки.

Продолжается сбор сорбента в районе дальнего затона большого озера и в районе перешейка между малым и большим озёрами.

В ликвидации чрезвычайной ситуации на сегодняшний день задействованы 18 человек и шесть единиц техники, два плавсредства и три воздушных судна.