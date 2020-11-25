Президент «Норникеля» и губернатор Забайкальского края подписали соглашения о сотрудничестве

Владимир Потанин, президент «Норникеля», и Александр Осипов, губернатор Забайкальского края, обсудили основные направления сотрудничества - образование, наука, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, искусство, социальная поддержка и охрана окружающей среды. На развитие данных сфер «Норникель» на ближайшие шесть лет увеличит финансирование с 1,85 млрд до 2,4 млрд рублей.

Помимо планов и стратегий, Александр Осипов поблагодарил президента компании «Норникель» за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией и вручил ему Почётную грамоту губернатора Забайкальского края.

Отметим, что в 2020 году компания направила в регион 376,7 млн рублей на борьбу с COVID-19.

- Для края реализация крупных инвестиционных проектов — это возможность экономического развития, благодаря им создаются высокооплачиваемые современные рабочие места. Также это и возможность реализовать успешную социальную политику, так как наши бюджетные возможности принципиально меняются — это позволяет нам решать ключевые социальные задачи, выполнять обязательства перед людьми, создавать благоприятную среду в населённых пунктах. И чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет для нас лучше. У нас с «Норникелем» есть несколько перспективных направлений сотрудничества, благодаря которым насыщается культурная, спортивная, образовательная жизнь, и мне очень отрадно, что у компании настоящая, с хорошим отношением к людям социальная позиция, — отметил Александр Осипов.

- Эффективное сотрудничество с регионом, в котором расположены активы компании, — залог плодотворной работы. Мы благодарны Забайкальскому краю за поддержку в создании с нуля нового современного предприятия и за то, что Александр Михайлович выказал готовность по-прежнему обеспечивать благоприятные условия для нашей инвестиционной деятельности. Компания намерена и дальше развивать партнёрство, принимать активное участие в социальной жизни региона. Это создаёт у людей правильное ожидание того, что о них будут заботиться не разово, не случайно, а долгосрочно и системно, — сказал в ходе церемонии подписания соглашения Владимир Потанин.