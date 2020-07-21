Президент России поздравил с 95-летием Виктора Николаевича Грекова

По традиции к юбилею ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Грекова от президента страны пришло письмо.

«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Мы искренне гордимся Вашим поколением – поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», - говорится в поздравительной открытке Владимира Путина.

Поздравления с памятными подарками передала ветерану заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва.