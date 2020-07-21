Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития нашей страны до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает «Интерфакс».

Согласно указу, в число национальных целей вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Цели предусматривают повышение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, согласно указу, к 2030-му планируется увеличить до 70% долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Согласно указу, к 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и по объёму научных исследований и разработок, в том числе, за счёт создания эффективной системы высшего образования.

Ещё одной целью ставится увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтёрской деятельности.

Также к 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, а объём жилищного строительства планируют увеличить не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.

Кроме того, должна быть создана устойчивая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку 100% отходов, а также двукратное снижение объёма отходов, направляемых на полигоны.

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, должна выйти на уровень не менее 85%.

В два раза планируется снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Также должны быть ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и проведено экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озёра Байкал и Телецкое.

Реальный рост инвестиций в основной капитал в РФ к 2030 году должен составить 70% к показателю 2020 года.

Также в рамках указа планируется обеспечить "темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности", "темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции" и "реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года".

Глава государства поручил правительству до 30 октября представить план и скорректировать проекты для достижения национальных целей.