Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 35 сотрудникам предприятий группы «Норникель» государственных наград

Согласно указу президента, 20 работников удостоились медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за полезные для страны дела в промышленности, четверо человек получили звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Еще 10 сотрудникам Заполярного филиала присвоены звания «Заслуженный шахтёр Российской Федерации», и один сотрудник награждён знаком отличия «За наставничество», сообщает НИА-Красноярск.

Среди получивших награды - Андрей Рубан, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6–го разряда норильской обогатительной фабрики «Медвежий ручей». Он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Андрей Рубан, потомственный энергетик, начал свой путь в «Норникеле» в 1993 году. Ранее он уже удостаивался признания своего труда - в 2013 году за высокий профессионализм ему была объявлена благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.

Коренной норильчанин, машинист погрузочно–доставочной машины 6–го разряда рудника «Таймырский» Алексей Сологубов удостоился почётного звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Он начал трудиться в компании в 1996 году. В выборе профессии он пошёл по стопам отца, работавшего на руднике «Таймырский» машинистом. Он уже был удостоен почётного звания «Кадровый работник Заполярного филиала» и награждён почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Почётное звание «Заслуженный шахтёр РФ» получил Валерий Тыщук, работник рудника «Октябрьский», взрывник 6-го разряда. В Норильск он приехал в 1981 году. Однако на предприятии компании стал работать не сразу – только в 1990-е годы он пришёл на рудник «Октябрьский», где сначала был проходчиком, а через два года стал взрывником. За многолетний труд и успешное выполнение производственных задач неоднократно удостаивался наград различного уровня. В частности, Валерию Тыщуку были присвоены почётные звания «Кадровый работник ЗФ», «Ветеран труда ЗФ».