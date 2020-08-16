При любых условиях

Традиционно День строителя в тресте отмечают не только церемонией награждения, но и концертом, который готовят сами работники. В этом году из–за пандемии от торжеств пришлось отказаться. Однако не отметить выдающихся работников невозможно, пусть и в масках, с соблюдением социальной дистанции.

Ограничительные мероприятия сказались и на работе РСТ в целом. Об этом, а также о задачах, выполняемых предприятием, специфике труда строителей рассказал главный инженер треста Дмитрий Колесник.

– Трест — это, прежде всего, люди. Кто они, работники РСТ?

– На сегодняшний день у нас трудятся 1392 сотрудника. Специализация работников охватывает полный комплекс стройки: от геодезистов, которые проводят первоначальные разбивки будущих зданий и сооружений, вслед за ними идут арматурщики, бетонщики и буровики, которые сооружают основу здания, забивают сваи, бетонируют фундаменты, далее — монтажники, монтирующие металлоконструкции, панели и кровлю. На завершающем этапе к общему делу подключаются отделочники — они сдают готовый объект «под ключ». Также в состав треста входит строительно–монтажное управление, которое занимается заменой технологических трубопроводов по всему НПР. Там трудятся высококвалифицированные монтажники и электрогазосварщики, которые неоднократно брали призовые места на конкурсах профмастерства «Норильскникельремонта» и Заполярного филиала «Норникеля».

Одна из наших давних традиций — работа со студенческими отрядами. В этом году из–за ограничений они не приехали, а обычно каждый год привлекаем на свои объекты около 100–150 студентов. Некоторые из них, поработав в РСТ, возвращаются и становятся членами нашей большой строительной семьи.

– На каких объектах их можно встретить?

– Трест выполняет работы во всех подразделениях Заполярного филиала согласно своей производственной программе: мы ремонтируем кровли, стеновое ограждение зданий и сооружений, производим замену технологических трубопроводов. Также у нас полным ходом ведутся работы по капитальному строительству на третьем пусковом комплексе Талнахской обогатительной фабрики силами строительно–монтажного управления. Наши сотрудники заняты на строительстве перрона в аэропорту. Также работаем на Норильской топливно–энергетической компании, где проводим демонтаж резервуаров на ТЭЦ–1 и ТЭЦ–3.

– Если говорить о сложностях в вашей работе, что бы вы могли отметить?

– В этом году были большие надежды на внешнего подрядчика, которые, увы, не оправдались из–за пандемии и связанных с ней ограничительных мероприятий. Фирмы не смогли привезти в Норильск достаточное количество людей. Так что одна из основных проблем — нехватка «внешних» рабочих рук. Несмотря на это, все ключевые и безотлагательные ремонты мы выполняем собственными силами на 100%, а также охватываем внеплановые работы. Это касается аэропорта и НТЭК.

– Какими качествами должен обладать строитель?

– Это ответственность, стойкость, стрессоустойчивость. Наши работники должны уметь легко подстраиваться под окружающие условия. Мы можем работать как в загазованных условиях плавильных цехов Надеждинского и медного заводов, так и в чистом поле при прокладке трубопроводов и капитальном строительстве, когда ещё нет никаких коммуникаций, причём абсолютно автономно. Мы можем оперативно перестраиваться под задачи, которые ставят перед нами Заполярный филиал и наше руководство. Наши сотрудники — универсальные мастера, способные работать практически в любых условиях. Очень важно, что они активно участвуют в развитии производства. Первоочередной запрос на инновации и рационализаторство исходит от самих работников, это и называется вовлеченностью. Каждый может внести своё предложение, которое рассматривается на уровне треста и реализуется. Это выливается в закупку новых инструментов и современных материалов, появляются новые технологии на наших объектах. Например, сейчас ведётся демонтаж топливного резервуара на ТЭЦ–3 при помощи экскаватора с гидравлическими ножницами. Такой практики в Норильске, да и в стране, ещё не было. Максимум такими экскаваторами демонтировали резервуары объёмом до пяти тысяч кубометров. Мы же применили его к 10– и 30–тысячным. Он показал отличную производительность. А главное — безопасность.

– В традициях треста поддерживать своих сотрудников не только на производстве, но и в их увлечениях...

– И тут нам тоже есть чем гордиться. У работников РСТ много спортивных достижений: в лёгкой атлетике, в игровых видах, стрельбе, гиревом спорте. Некоторые из наших спортсменов регулярно выезжают на соревнования по сноуборду и лыжам. Приветствуем мы и все творческие начинания. Наши работники принимают участие в концертах, организованных «Норильскникельремонтом» и Заполярным филиалом компании.

– Что бы вы пожелали своим работникам и коллегам по цеху, занятым в строительной сфере?

– Главное — крепкого здоровья. Успехов во всех начинаниях. Чтобы наша большая строительная семья всего НПР была всегда на высоте.