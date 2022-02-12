При поддержке государства

Наш город с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он побывал на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» и на нескольких объектах, включённых в план реновации Норильска.

В завершение своей поездки Владимир Бурматов обсудил увиденное, а также перспективы совместной работы федерации, края, города и компании с Андреем Грачевым, директором департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ПАО «ГМК «Норникель», и с Николаем Уткиным, старшим вице–президентом ПАО «ГМК «Норникель», руководителем Норильского дивизиона.

Депутат остался под большим впечатлением от посещения переделов компании и прокомментировал её работу по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу:

– Мы обсуждали именно экологическую тематику — это мой непосредственный профиль. Норильск выходит на снижение объёмов выбросов вредных веществ на 13,7% по итогам прошлого года. Я считаю, что это очень хороший результат, в особенности с учётом того, что до завершения реализации проектов по квотированию выбросов ещё два года, а пройдена уже большая часть пути. То есть задача стоит сократить выбросы на 20%, а компания уже добилась показателей в 13,7%. Если динамика будет сохранена, то у Норильска есть все шансы выйти на заявленные в указе президента показатели, и для многих других промышленных центров это станет хорошим примером. И «Серная программа» здесь является, конечно же, ключевым проектом. Эти вложения не окупят себя напрямую, но смогут окупиться в имиджевом плане. Сегодня «зелёный имидж» компании на международном рынке ценится куда выше, чем материальные активы. В современных реалиях важно быть «зелёными» не только внутри региона, страны, но и на внешнем периметре, когда компания экспортирует свою продукцию за рубеж.

Кроме этого, депутат оценил и другой экологический проект «Норникеля» — по очистке промышленных территорий и рекультивации земель — «Чистый Норильск».

– Эта программа рассчитана на 10 лет, её общий бюджет — 40 миллиардов рублей. В настоящее время уже расчищена территория, равная по площади 140 футбольным полям, — поделился первыми итогами реализации проекта Андрей Грачев. — Это уже достойный результат. Всего в планах — снести около 500 ветхих строений, вывезти более двух миллионов тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома. Достаточно серьёзная и амбициозная задача. Заполярный филиал уже создал специальное подразделение численностью порядка тысячи человек для работы в данном направлении. Была закуплена 121 единица спецтехники. Общее финансирование на её приобретение превысило три миллиарда рублей. Так что сделано, конечно, много, но предстоит сделать ещё больше. Что особенно приятно, к этому проекту активно подключилась не только администрация президента — недавно здесь побывал глава Министерства экологии и природных ресурсов Александр Козлов, он открыл проект «Чистая Арктика», частью которого стал и «Чистый Норильск».

– Те проекты, которые мне сегодня представили, стали для меня открытием, — признался Владимир Бурматов. – Теперь я очень хочу посмотреть на эти объекты летом и оценить сам процесс работ. Компания сделала огромный шаг вперёд в плане экологии. И вообще, то, что сегодня делает «Норникель» и город, — это, безусловно, заслуживает поддержки государства. Здесь недостаточно просто послушать отчёт и посмотреть — это дорога с двусторонним движением.

Обсудили на встрече и совместное сотрудничество по реновации Норильска. В этом направлении депутат пообещал всестороннюю поддержку в плане продвижения и согласования будущих проектов стройки.