При поддержке «Норникеля» продолжится ремонт Дворца пионеров в Чите

Стартовал второй этап капитального ремонта здания. При поддержке компании в главном зале установят современное освещение, восстановят панно и отремонтируют танцевальный зал.

На проведение капитального ремонта танцевального зала «Норникель» выделил 2,5 млн рублей. В нём будут полностью отреставрированы паркет и панно, собранное почти полвека назад и отражающее все направления деятельности учреждения. Также в зале будут установлены новые батареи и заменена облицовка всех колонн. К тренировкам в стенах обновлённого зала воспитанники Дворца пионеров приступят уже в конце октября.

Напомним, в 2019 году «Норникель» выделил 2,5 млн рублей на проведение ремонтных работ первого этапа. Спонсорские деньги были потрачены на замену теплового контура.