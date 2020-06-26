При поддержке службы занятости в Норильске откроется студия рисования песком

Трое норильчан получили финансовую помощь от краевой службы занятости и откроют рекламное агентство, студию красоты, студию рисования песком.

Для желающих начать свой бизнес специалисты также проводят тренинги, обучение, консультации.

"Я с детства увлекалась рисованием, и меня всегда восхищали рисунки песком, которые в последнее время приобрели огромную популярность. Недавно я прошла курсы, купила стол, и мы всей семьей стали заниматься рисованием. Но дома не очень удобно работать, после рисования много времени занимает уборка. И это навело меня на мысль о создании своей студии", – рассказывает начинающий предприниматель.

Студия будет оказывать услуги по художественно-эстетическому, психологическому, духовному развитию. Специалисты будут проводить расслабляющие и медитативные техники как для детей, так и для взрослых.

Добавим, размер единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела в Норильске составляет 262,8 тысячи рублей.

Более подробную информацию о поддержке безработных, желающих открыть своё дело, можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.