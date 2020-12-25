При сносе аварийного здания в Кайеркане пострадала квартира соседнего дома

Со 2 ноября в Кайеркане продолжается снос аварийного дома по адресу Надеждинская, 19. Согласно данным паспорта объекта, работы должны были окончиться 15 декабря, но из-за бушующего штормового ветра сроки были передвинуты. Дом сносят методом обрушения. Направленность обрушения была предусмотрена внутрь сносимого здания.

- Данная ситуация действительно считается форс-мажором. Во время сноса аварийного здания бетонный осколок попал в окно второго этажа соседнего дома по адресу Надеждинская, 17. Подрядчик оперативно принял меры по устранению возникшей проблемы. Рабочие сразу закрыли окно временным перекрытием, чтобы не переморозить систему отопления. Сняли его замеры и передали их для производства нового оконного блока, - пояснил Сергей Гарбарук, начальник производственного управления УЖКХ.

Все расходы по восстановлению подрядчик ИП Налыреж, который также выполнял снос дома по адресу Комсомольская, 20, в Центральном районе, взял на себя. Хозяин квартиры провёл прошедшую ночь в гостинице, но подрядная организация уверяет, что в течение 1-2 дней окно будет восстановлено.

- Сроки выполнения сноса немного затянулись, но сейчас подрядчик работает со штрафными санкциями. После окончания сноса рабочие вывезут весь мусор, и здесь останется ровная поверхность. Стоимость контракта порядка 18 млн рублей. Окончательная сумма будет известна только после 100% выполнения работ, - добавил Сергей Гарбарук.

Отметим, что на следующий год уже заложен бюджет на снос ещё двух аварийных домов, но их адреса ещё не известны.