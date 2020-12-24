При возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нет

Водитель через зеркало заднего вида заметил задымление в задней части автобуса, рядом с моторным отсеком. Попытался потушить возгорание сам, но пламя быстро распространилось по салону.

Сообщение от очевидцев поступило на пульт пожарной охраны в 18.12, а уже в 18.18 сотрудники прибыли на место пожара, где установили, что горение происходит на площади 20 кв. метров. Сразу же развернули пожарный рукав и уже в 18.19 приступили к тушению, в 18.25 возгорание было локализовано, а окончательно автобус был потушен в 18.54. Транспортное средство служебное и принадлежит Норильскому промышленному транспорту, следовал из Кайеркана в Норильск, в гараж. Кроме водителя в автобусе никого не было.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание проводки. Из-за пожара автобус полностью выгорел. По факту возгорания ведётся расследование.