МАУ ИЦ «Норильские новости»

При возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нет

При возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нет

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При возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нет

Происшествие с автобусом МАЗ произошло вчера, 23 декабря, примерно на 86-м километре автодороги Норильск-Алыкель, в районе посёлка Купец.

При возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нетПри возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нетПри возгорании автобуса, которое произошло в районе посёлка Купец, пострадавших нет

Водитель через зеркало заднего вида заметил задымление в задней части автобуса, рядом с моторным отсеком. Попытался потушить возгорание сам, но пламя быстро распространилось по салону.

Сообщение от очевидцев поступило на пульт пожарной охраны в 18.12, а уже в 18.18 сотрудники прибыли на место пожара, где установили, что горение происходит на площади 20 кв. метров. Сразу же развернули пожарный рукав и уже в 18.19 приступили к тушению, в 18.25 возгорание было локализовано, а окончательно автобус был потушен в 18.54. Транспортное средство служебное и принадлежит Норильскому промышленному транспорту, следовал из Кайеркана в Норильск, в гараж. Кроме водителя в автобусе никого не было.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание проводки. Из-за пожара автобус полностью выгорел. По факту возгорания ведётся расследование.

Текст Наталья Черкашина
Фото Денис Кожевников
24 декабря в 13:43 120
ВозгораниеАвтобус
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