Приезжие архитекторы познакомились с Норильском

Участники консорциумов под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», НИУ «Высшая школа экономики» и АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» работают в Норильске с 20 ноября. В рамках выездного установочного семинара они уже побывали во всех районах города, посетив зоны потенциального развития, ключевые площадки реновации и объекты благоустройства. Подробнее познакомиться с деятельностью градообразующего предприятия архитекторы и градостроители смогли на учебном подземном полигоне ЗФ «Норникеля».

Для максимального погружения в проблематику Норильска были организованы рабочие встречи финалистов конкурса с норильскими мерзлотниками, учёными, специалистами муниципальных управлений, компании «Норникель», Агентства развития Норильска.

Как было отмечено на совещании в городской администрации, при разработке конкурсных предложений финалистам следует принимать во внимание документы стратегического и территориального планирования и градостроительного зонирования, а также учитывать особые условия строительства в Норильске. По словам главы города Дмитрия Карасева, предлагаемые концепции должны демонстрировать комплексный подход к развитию территории и содержать инновационные решения, отвечающие на вызов, связанный с экстремальными климатическими и инженерно-геологическими условиями.

Финальное мероприятие установочного семинара — стратегическая сессия «Норильск — 2035», которая пройдёт сегодня в Заполярном государственном университете.

Поездка в Норильск поможет участникам консорциумов понять ключевые особенности и потребности города для формирования качественных предложений по его реновации. Представить свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учёбы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры финалистам предстоит до 17 февраля. Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.

Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года — важный этап программы социально-экономического развития города.

Конкурс инициирован городской администрацией и Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».