Приезжие архитекторы познакомились с Норильском
Приезжие архитекторы познакомились с Норильском
Финалисты открытого Международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года узнали об особенностях нашего города. Представить свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни им предстоит до 17 февраля.
Участники консорциумов под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», НИУ «Высшая школа экономики» и АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» работают в Норильске с 20 ноября. В рамках выездного установочного семинара они уже побывали во всех районах города, посетив зоны потенциального развития, ключевые площадки реновации и объекты благоустройства. Подробнее познакомиться с деятельностью градообразующего предприятия архитекторы и градостроители смогли на учебном подземном полигоне ЗФ «Норникеля».
Для максимального погружения в проблематику Норильска были организованы рабочие встречи финалистов конкурса с норильскими мерзлотниками, учёными, специалистами муниципальных управлений, компании «Норникель», Агентства развития Норильска.
Как было отмечено на совещании в городской администрации, при разработке конкурсных предложений финалистам следует принимать во внимание документы стратегического и территориального планирования и градостроительного зонирования, а также учитывать особые условия строительства в Норильске. По словам главы города Дмитрия Карасева, предлагаемые концепции должны демонстрировать комплексный подход к развитию территории и содержать инновационные решения, отвечающие на вызов, связанный с экстремальными климатическими и инженерно-геологическими условиями.
Финальное мероприятие установочного семинара — стратегическая сессия «Норильск — 2035», которая пройдёт сегодня в Заполярном государственном университете.
Поездка в Норильск поможет участникам консорциумов понять ключевые особенности и потребности города для формирования качественных предложений по его реновации. Представить свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учёбы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры финалистам предстоит до 17 февраля. Итоги конкурса будут подведены в марте 2022 года.
Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года — важный этап программы социально-экономического развития города.
Конкурс инициирован городской администрацией и Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».