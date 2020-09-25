МАУ ИЦ «Норильские новости»

Приглашённые работники «Норникеля» скоро отпразднуют новоселье

Приглашённые работники «Норникеля» скоро отпразднуют новоселье

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Приглашённые работники «Норникеля» скоро отпразднуют новоселье

В Талнахе открылся жилой комплекс для специалистов «Норникеля», приглашённых для работы на предприятиях минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала компании.

Приглашённые работники «Норникеля» скоро отпразднуют новоселье

Это бывшее общежитие, простоявшее долгое время без использования и отремонтированное «Норникелем» для тех, кто приглашён на работу в Норильск. Здание не только отремонтировано, но и реконструировано в соответствии с современными требованиями проживания, установленными корпоративными нормами компании.

Корпус обшит яркими панелями, территория благоустроена, комнаты оборудованы в стиле студий и снабжены всеми предметами обихода вплоть до посуды и занавесок на окнах. В новом здании оборудованы кинотеатр, конференц-зал, кухня стандарта кофе-поинт, комнаты снабжены прачечным и кухонным оборудованием, в каждой находится современный санузел и душевая.

Первые жильцы заселятся в новый жилой комплекс на Таймырской, 10, в октябре. Примерно в это же время по соседству будет открыт ещё один жилой комплекс для семейных работников компании.

Текст Денис Кожевникова
Фото Ирина Яринская
25 сентября в 09:25 230
Приоритеты Норникеля
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