Приглашённые работники «Норникеля» скоро отпразднуют новоселье

Это бывшее общежитие, простоявшее долгое время без использования и отремонтированное «Норникелем» для тех, кто приглашён на работу в Норильск. Здание не только отремонтировано, но и реконструировано в соответствии с современными требованиями проживания, установленными корпоративными нормами компании.

Корпус обшит яркими панелями, территория благоустроена, комнаты оборудованы в стиле студий и снабжены всеми предметами обихода вплоть до посуды и занавесок на окнах. В новом здании оборудованы кинотеатр, конференц-зал, кухня стандарта кофе-поинт, комнаты снабжены прачечным и кухонным оборудованием, в каждой находится современный санузел и душевая.

Первые жильцы заселятся в новый жилой комплекс на Таймырской, 10, в октябре. Примерно в это же время по соседству будет открыт ещё один жилой комплекс для семейных работников компании.