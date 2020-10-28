Приём только по предварительной записи
Приём только по предварительной записи
Клиентская служба территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску будет принимать граждан только по предварительной записи.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 29 октября обратиться в клиентскую службу можно только по предварительной записи. Записаться на приём можно через официальный сайт министерства социальной политики Красноярского края — https://szn24.ru или по телефонам: 46-14-41, 46-19-82.
График работы клиентской службы:
Центральный район, ул. Советская, 14, — понедельник, среда с 09.00 до 20.00, вторник, четверг с 09.00 до 17.15, пятница с 10.00 до 17.00.
Район Талнах, ул. Полярная, 7, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, 9а, — понедельник–четверг с 09.00 до 17.15, пятница с 10.00 до 17.00.