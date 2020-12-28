Приём заявлений от претендентов на должность главы Норильска завершён

На момент завершения заявочной кампании документы поступили от 12 человек: Сергея Ткаченко; Дмитрия Карасёва; Виктора Калинина; Дениса Каминского; Алексея Ситникова; Александра Горбунова; Владислава Логинова; Олега Шереметьева; Олега Хабалова; Ивана Дьяченко; Николая Тимофеева; Николая Мусаткина.

Напомним, в соответствии с решением Норильского городского Совета депутатов от 24 ноября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска назначен на 22 января 2021 года. По итогам рассмотрения поданных документов и обсуждения с претендентами проектов программ социально-экономического развития территории комиссия должна представить на рассмотрение депутатскому корпусу Норильска не менее двух кандидатур на должность градоначальника. Избрание главы города Норильска относится к полномочиям городского Совета. Если конкурс будет признан состоявшимся, депутаты изберут мэра на сессии 26 января.

Как ранее сообщала «Заполярка», конкурсная комиссия состоит из шести человек: трое из них назначаются губернатором Красноярского края, трое – решением городского Совета Норильска. От НГСД в состав конкурсной комиссии по решению депутатского корпуса назначены председатель постоянной комиссии городского Совета по социальной политике Лариса Непляхович, депутат городского Совета Руслан Арсанукаев и начальник управления делами – начальник отдела обеспечения деятельности городского Совета Роман Красовский. Кого назначит своими представителями в комиссию глава региона, станет известно в ближайшее время: согласно положению о конкурсе это должно произойти не позднее чем за пять дней до его проведения.