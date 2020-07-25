Приют для авто. За что машины попадают на штрафстоянку?

По закону



Помещение автомобиля на штрафстоянку может быть произведено на основании Уголовного или Кодекса об административных правонарушениях, объясняет Денис Корнилов, и. о. заместителя начальника отдела ГИБДД по г. Норильску.

Так, в рамках Уголовного кодекса автомобиль изымается как вещественное доказательство по таким категориям дел, как повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, угон, перевозка наркотиков и так далее. В этих случаях изъятие происходит на основании постановления следователя или дознавателя, и бремя по оплате штрафстоянки ложится на ОМВД. Вернуть автомобиль владельцы могут только после решения суда.

Согласно КоАП автомобиль может быть помещён на спецстоянку в следующих случаях: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или без водительского удостоверения, нарушение правил остановки и стоянки, неправильная парковка, переделывание машины под рекламную конструкцию и нарушение правил перевозки крупных или опасных грузов. При эвакуации машины либо присутствуют двое понятых, которые подписывают протокол, либо всё происходящее фиксируется на видеокамеру. Расходы по доставке и хранению авто на специализированной стоянке в таких случаях оплачивает правонарушитель. Вернуть машину он может только с позволения госавтоинспекторов и только до вынесения судебного решения. А вот нарушителям, у которых водительских прав нет, но при этом они являются собственниками транспортного средства, авто не отдадут. Забрать «железного коня» сможет только доверенное лицо автовладельца — автомобилист, вписанный в страховой полис ОСАГО.

– Изъятие машины — довольно популярная мера воздействия на нерадивых автолюбителей, — говорит Денис Корнилов. — Авто нетрезвых водителей или не имеющих прав на управление отправляется на штрафстоянку в ста процентах случаев. Традиционно «жаркими днями» у нас считаются пятница и выходные дни — больше регистрируем нарушений, чаще изымаем автомобили.

Битый небитого везёт

Штрафстоянка работает в Норильске с 2013 года. С её открытием удалось решить вопросы, связанные как с эвакуацией автомобилей водителей–нарушителей, так и с хранением машин в зимнее время. Стоянка находится в Оганере и представляет собой закрытый отапливаемый охраняемый ангар площадью около полутора тысяч квадратных метров, который свободно вмещает до ста автомобилей одновременно. Есть круглосуточное видеонаблюдение.

Директор штрафстоянки Тимур Ларьков рассказывает, что в основном к ним попадают машины после ДТП. Услуги по эвакуации оказываются на основании договора, заключённого с Министерством транспорта. В Норильске работа ведётся в тесном сотрудничестве с ГИБДД. От госавтоинспекторов поступает сообщение, что необходимо забрать авто, сотрудники штрафстоянки обеспечивают его эвакуацию и дальнейшее хранение.

– Хорошие небитые авто со штрафстоянки уходят практически сразу, в течение суток, а вот битую машину, если в течение двух недель не забрали, то уже и не заберут, — поясняет Тимур Ларьков. — В июне было 37 эвакуаций и семь машин оказались невостребованными, попали в категорию брошенных. Вопрос с оставленными авто решается с владельцами индивидуально. Как вариант — предлагаем оплатить услуги и вывезти машину либо дать согласие на утилизацию. Ведь процедура признания автомобиля брошенным – непростая и длительная. Мы подавали три иска, но удовлетворён только один. Больше тратимся на юристов и судебные заседания, а исков скопилось не на один миллион.

По словам Тимура Ларькова, обычно в городе работает один эвакуатор, а вот в дни, когда проводятся рейды, приходится привлекать дополнительную технику, договора заключаются с частниками. В зависимости от потребности заниматься эвакуацией может до четырёх манипуляторов. Этого для Норильска, считает предприниматель, вполне достаточно.

Расценки на услуги по эвакуации автомобилей устанавливает министерство тарифной политики. Со дня на день бизнесмен ждёт утверждения новых тарифов. На данный момент средняя стоимость транспортировки легковой машины на стоянку с учётом НДС — 2,5 тысячи рублей. Плюс хранение — 51 рубль в час. Для автомобилиста сумма ощутимая, а вот для владельца штрафстоянки — нет. Этих денег едва хватает на проезд эвакуатора к задержанному авто, его содержание, оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Вот и получается, что штрафстоянка — дело неприбыльное. Держаться на плаву позволяют платные услуги — зимой ангар используется как тёплая автостоянка.

Впрочем, есть и ещё один положительный момент. У автолюбителей, чьи «железные кони» неоднократно побывали на штрафстоянке, происходит переоценка ценностей, они стараются больше не совершать правонарушений.

Автоопыт

В Европе правила эвакуации авто в разы строже, чем в России. Так, автомобиль может попасть на платформу эвакуатора даже за трещину на лобовом стекле или если стёкла сильно затемнены — пропускают менее 75%, тонировка не заводская, если разбита фара, повреждены габариты и так далее.

В Эстонии, чтобы поставить машину на площадку эвакуатора, используется кран, который нередко повреждает кузов транспортируемого автомобиля. Страховые компании такие повреждения не оплачивают.

В Испании и Бельгии машины принудительно эвакуируются, если они стоят около автобусной остановки.

В Великобритании водителю перед тем как забрать своё авто, придётся заплатить штраф около 200 фунтов стерлингов. А сутки нахождения машины на спецстоянке стоят 40 фунтов.

В США эвакуация авто – признанный лидер среди наказаний для нерадивых водителей. Такой метод воздействия применяют, когда водитель припарковался в неположенном месте или у него образовалась большая задолженность по штрафам. При этом если владелец не обратился за своей собственностью в течение 72 часов, то он может её больше не увидеть. Машину просто передадут на аукцион для продажи. Вырученные средства направят на погашение неоплаченных штрафов горе-водителя. Деньги, которые останутся после этого, вернут бывшему хозяину «железного коня».