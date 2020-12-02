Прими участие в новой программе телеканала Норильск ТВ

Откроет цикл передач Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска. Программа построена на вопросах, которые могут задавать жители Большого Норильска на любую тему — образование, здравоохранение, благоустройство и прочие.

Задать свой вопрос можно в директ официального аккаунта телеканала Норильск ТВ — @norilsk_tv, отправить на электронную почту tv@norilsk.tv, либо обратиться по телефону 342-600.

Также сегодня, 2 декабря, с 17.00 до 18.00 съёмочная группа телеканала будет дежурить в СРК «Арена». Не стесняйтесь записать своё обращение к первому гостю программы — Николаю Тимофееву. Отметим, что вопросы принимаются до 3 декабря включительно.

Первый выпуск общественно-политической программы «Городской диалог» выйдет 9 декабря на 24-й кнопке — телеканале Норильск ТВ.