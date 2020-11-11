Принести пользу городу может каждый заинтересованный норильчанин

Чтобы начать действовать, необходимо оставить заявку на бесплатный обучающий курс от «Норникеля» «Социальное предпринимательство», он стартует 26 ноября. Заполнить анкету для участия можно уже сегодня.

Это относительно молодое, но перспективное для России направление развития бизнеса, примеры которого теперь есть и в Норильске. Его основными сферами чаще всего являются социальное, культурное и туристическое направления. Программа «Социальное предпринимательство» создана для содействия инициативным людям из предпринимательского сообщества, стремящимся улучшить городскую среду.

В чём заключается миссия курса? Её составляющие — это ориентация не только на прибыль, но и на проблемы и потребности города. Проект существует с 2014 года в рамках благотворительной программы компании «Норникель» «Мир новых возможностей». За это время в Норильске появилось 11 новых организаций. Некоторые из них: турбаза «Горизонт», центр развития личности «Старт», семейный центр гармоничного развития «Чудо–дети», благотворительный магазин ShandуCandy. В реализацию проектов было вложено более 50 миллионов рублей.

«Стартапы — ключевое направление обучения, это курс в основном для новичков; идейных ограничений для тех, кто хочет стать слушателем, у нас нет. Если у вас есть что предложить городу, мы поможем реализовать ваш бизнес–проект. Но необходимо учитывать, что он должен иметь социальный эффект и экономическую обоснованность. Курс уже помог нам «закрыть» нужду норильчан в развивающих центрах для детей. Появились организации, где можно развиваться не только физически, но и интеллектуально», — рассказывает заместитель начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Семенкова.

Обучение будет полезно не только начинающим предпринимателям, но и действующим. Его четыре сессии, продолжительностью четыре дня каждая, включают определение идеи бизнеса, планирование деятельности, построение компании, её дальнейшее продвижение и масштабирование. Цель курса — полное сопровождение, от задумки до представления инвестору, консультирование и доработка уже существующих предприятий. Став слушателем, вы сможете взглянуть на своё дело свежим взглядом, получить экспертную оценку и обрести полезные знакомства.

Итогом курса станет защита бизнес–проекта перед экспертным советом, в который входят представители разных компаний города и специалисты бизнес–проектирования. Лучшие смогут претендовать на беспроцентный заём денежных средств для старта. Приятный бонус — ограничений на заём нет, но необходимо доказать перспективность и целесообразность вашего дела. Чем больше запрашиваемая сумма, тем выше требования, которые предъявят к вашему детищу. Обязательным условием при финансировании является возврат денег в течение двух лет.

Если вам есть что предложить в качестве социального проекта, до 18 ноября вы можете заполните анкету по ссылке docs.google.com