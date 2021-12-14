Приоритетная тема отчёта «Норникеля» об устойчивом развитии - изменение климата

«Норникель» организует подобные мероприятия ежегодно, чтобы учесть мнения тех, с кем работает и взаимодействует. В этот раз в диалоге, который прошел в онлайн-формате, приняли участие сотрудники компании, представители органов власти всех уровней, бизнеса, местных сообществ, экологических организаций и других членов экспертного сообщества - более 150 человек.

Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров назвал тематические направления, которым будет уделено особое внимание в отчёте, а значит, и в деятельности компании. Приоритетной темой отчёта об устойчивом развитии за 2021 год является изменение климата. Компания раскроет информацию о физических и переходных рисках, климатических сценариях, об энергоэффективности, о снижении выбросов парниковых газов, планах по соответствию TCFD и выпуске углеродно-нейтрального никеля.

Большой блок будет посвящён защите прав человека. Речь идёт о внедрении в ежедневную практику утверждённых советом директоров политик по правам человека и взаимодействию с заинтересованными сторонами. Это потребует уточнения механизма рассмотрения жалоб, процедуры предоставления свободного предварительного осознанного согласия для коренных малочисленных народов и выстраивания системы стейкхолдер-менеджмента.

О реализации стратегии в области экологии и изменения климата, принятой в 2021 году советом директоров «Норникеля», рассказал вице-президент компании Станислав Селезнев. «При разработке этого документа мы постарались учесть все требования российского законодательства. Также мы провели аналитику, посоветовались с экспертами, общественными организациями и учли все пожелания или ожидания наших стейкхолдеров. В итоге разработана комплексная стратегия, реализация которой должна привести к тому, что «Норникель» станет лидером в своей отрасли в области экологии и изменения климата», — отметил Селезнев.

По словам топ-менеджера, климатическая повестка предусматривает усиление контроля за связанными с ней рисками, в первую очередь относящимися к потеплению в Арктике.

Сейчас «Норникель» разворачивает в Норильске систему контроля за вечной мерзлотой под зданиями, сооружениями и объектами компании и города. На сегодняшний день термодатчиками оборудовано порядка 350 действующих скважин, используется космический мониторинг. Компания рассчитывает, что в ближайшее время сможет полностью контролировать протекающие процессы, что позволит делать прогнозы и разрабатывать мероприятия по снижению рисков.

Станислав Селезнев заострил внимание на реализации программы по снижению углеродного следа: «До 2031 года мы планируем увеличение производства на 30–40%. И перед нами стоит задача — несмотря на рост производства удержать объём выбросов парниковых газов, существующий сегодня. Мы планируем добиться этого за счёт компенсирующих мероприятий».

О том, каким образом в компании внедряются принципы устойчивого развития, рассказала директор соответствующего департамента Светлана Ивченко. По её словам, в соответствии с требованиями стандартов ICMM и IRMA в этом году «Норникель» обновил пять и принял шесть новых политик. Среди них - политика в области изменения климата, водных ресурсов, управления хвостохранилищами, политика по ответственному выбору поставщика и кодекс корпоративного поведения поставщика, а также политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

В конце диалога было проведено голосование среди участников по оценке значимости существенных тем в целях раскрытия их в отчёте об устойчивом развитии за 2021 год. По результатам голосования компания приняла решение повысить в ближайшем отчёте значимость ряда тем, которые особо отметили участники мероприятия. В частности, это касается реновации Норильска и реализации комплексного плана социально-экономического развития города.

Свои рекомендации и вопросы по содержанию отчёта об устойчивом развитии «Норникеля» за 2021 год можно направить по адресу social_report@nornik.ru.