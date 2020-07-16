Приставы рассказали жителям края, куда обращаться, если ваши данные совпали с данными должника

Заместитель главного судебного пристава Красноярского края Марина Алексеева поделилась алгоритмом действий при совпадении персональных данных граждан в исполнительном производстве.

Периодически происходят ситуации, когда данные нескольких людей совпадают на стадии оформления и предъявления документов в службу судебных приставов. Тем, кто оказался в подобном положении, следует сразу обратиться по телефону горячей линии ГУФССП России по Красноярскому краю 8 (391) 222-01-05. Звонки принимаются ежедневно.

Специалисты объяснят по телефону, куда необходимо представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения подтверждающих личность документов, судебный пристав-исполнитель, возбудивший производство, незамедлительно отменит все ранее наложенные на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках либо удержаний денег из заработной платы или иных доходов гражданина, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

Марина Алексеева уточняет, что исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Расширен перечень сведений, идентифицирующих должника: СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН.

В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.