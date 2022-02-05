Признать и увековечить

В числе первых свои голоса отдали глава Норильска Дмитрий Карасев, старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и председатель местного Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин.

Торжественная церемония заполнения подписных листов проходила в выставочном зале Музея Норильска, где была создана тематическая экспозиция «Битва за никель», которая знакомит горожан с подвигом жителей посёлка в годы Великой Отечественной войны.

– Символично, что старт инициативе по сбору подписей в Норильске был дан 27 января — в День воинской славы. С момента основания Норильск отличался подвигами горняков и металлургов и особенно в годы войны, когда Советской армии были так необходимы бронированные танки. Подвиг норильчан необходимо увековечить присвоением Норильску звания «Город трудовой доблести». Поэтому призываю всех поддержать город, — обратился к норильчанам Дмитрий Карасев.

– Пройдя по вехам сложной и важной судьбы комбината и города, мы видим, что за пять лет — с 1938 по 1943 год — поколения норильчан, которые строили комбинат, сделали невероятное. Они выпустили тот долгожданный никель, лучший в Советском Союзе. Не только металлом славился комбинат, но и трудовым подвигом, совершённым за столь короткое время: строительство железной дороги за полтора года, выпуск первого никеля, становление энергетики, строительство ТЭЦ и начало возведения самого города. Норильск по праву заслуживает звания «Город трудовой доблести». И я уверен, что каждый работник Норильского дивизиона с удовольствием поддержит эту инициативу, — отметил старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

– Этот день должен войти в историю нашего города наряду с Днём памяти героев и Днём снятия блокады Ленинграда. Ветераны войны и труда, общественность, горожане присоединяются к сбору подписей за присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести», ведь трудовой подвиг наших земляков в годы войны внёс неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками. В военные годы Норильск не только выжил, но и стал поставщиком стратегического металла для фронта. Суровый быт работника комбината был сравним с жизнью солдата на фронте. Действительно, из одного металла льют медаль за бой и медаль за труд, — сказал председатель Совета ветеранов войны и труда города Норильска Валерий Шабурин.

Дмитрий Карасев, Николай Уткин и Валерий Шабурин, заполнив подписные листы, открыли счёт голосов за присвоение

Норильску почётного звания. Город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Практика награждений за труд широко применялась в годы Великой Отечественной войны. Она способствовала достижению высокой производительности труда, проявлению трудового героизма. Звания, ордена, медали, знаки и другие их виды были одним из важнейших моральных стимулов в развитии трудовой активности граждан, имели важное значение для успешного выполнения плановых заданий. Государственной наградой СССР мог быть отмечен любой гражданин страны, любой трудовой коллектив, достигший высоких результатов.

Основания для присвоения звания «Город трудовой доблести»: награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны; награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

Наличие оснований для присвоения почётного звания должна подтвердить Российская академия наук, предоставив экспертное заключение. Оно прикладывается к ходатайству, которое рассматривает Российский организационный комитет «Победа». Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента Российской Федерации.

В городе, удостоенном этого звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая (Праздник Весны и Труда), 9 Мая (День Победы), а также в День города.

На сегодняшний день это почётное звание присвоено 44 городам. В их числе Красноярск, Астрахань, Магадан, Барнаул, Пенза, Тюмень, Киров и другие.

Каждый желающий, независимо от места проживания, может поддержать инициативу, заполнив подписной лист на сайте администрации Норильска до конца марта.

На сегодняшний день проголосовало уже более 12 600 человек.

Победа в Великой Отечественной войне — пример единства фронта и тыла, героизма на передовой и в народном хозяйстве. Сложно сегодня представить, как жили и работали в тылу. Сейчас трудно понять, как это — жить впроголодь, не иметь самых необходимых вещей, а имея, отдавать последнее на передовую. Нередко работники фабрик и заводов умирали от изнеможения прямо у станков. Сельчане отдавали последнюю муку фронту, сами жили впроголодь.

Наш гражданский долг — помнить не только о героизме солдат, с оружием защищавших наше Отечество, но и о тружениках тыла, которые в тяжелейших условиях своим беспримерным трудом обеспечили общую для всех Победу.

Норильск и норильчане — достойный пример самопожертвования и стойкости. С этой статьи мы открываем цикл публикаций о трудовом фронте города.

На военном положении

В годы войны Норильск стал одним из основных поставщиков никеля для оборонной промышленности страны. Советское правительство включило никель в список 27 стратегических материалов, необходимых для снабжения армии, и от того, как быстро будет налажен выпуск промышленного никеля в Норильске, в определенной степени зависели боевые успехи Красной армии. Но кроме никеля Норильский комбинат должен был выдать кобальт для авиации, драгоценные металлы для измерительных приборов, уголь для военно–морского флота западного сектора Арктики.

С началом войны Норильский комбинат перешёл на военное положение — все ресурсы в первую очередь направлялись на развитие производства. Накануне войны посёлок Норильск с маленькими одноэтажными и двухэтажными деревянными домами располагал следующими ресурсами: Малым металлургическим заводом; кислородным, коксовым, ремонтно–механическим заводами; агломерационной и опытно–обогатительной фабриками; временной электростанцией мощностью 250 кВт; тремя угольными и тремя рудными штольнями; цехом водоснабжения, химлабораторией, железной дорогой Дудинка–Норильск–Валек; аэродромом и речным портом в Дудинке; автобазой на 97 грузовиков, 24 трактора и конебазой на 75 лошадей. Учитывая это, развивать производство Норильскому комбинату пришлось в невероятно сложных условиях: оборудования и материалов в навигацию доставили лишь четверть от необходимого, не хватало леса, железа, цемента...

Однако острее всего ощущался кадровый «голод», который удалось преодолеть в августе 1941–го, когда в Норильск прибыли эвакуированные инженеры и рабочие из Мончегорского комбината «Североникель». Они составили инженерный костяк Норильского комбината и в немалой степени благодаря их опыту удалось в кратчайшие сроки наладить в Норильске выпуск стратегического никеля в промышленных объемах.

Только в первый военный год комбинат перевыполнил строительную программу в два раза — введено более 20 крупных промышленных объектов, освоен миллиард рублей капиталовложений, что в пять раз больше суммы средств, израсходованных на развитие комбината в первую его пятилетку.

В 1941 году быстрыми темпами закончено строительство завода бетонитовых блоков. С этого же года берёт своё начало механический завод. Тогда же была утверждена Временная инструкция по проектированию промпредприятий в условиях военного времени.

Броня крепка

15 марта 1942 года начальник комбината Александр Алексеевич Панюков назвал задачи года: пустить первую очередь Большого металлургического завода (будущий никелевый завод), первую очередь ТЭЦ (турбину и котёл), литейный цех, цементный завод, внутризаводские железные дороги, металлургам выплавить не менее 5400 тонн никеля. Причем первый норильский никель должен был поступить на танкостроительные заводы не позднее мая — никель, легируя сталь, делает ее более вязкой и прочной, и поэтому незаменим для производства брони, в первую очередь для танков.

Выполняя решения Государственного комитета обороны, норильчане приступили к освоению производства кобальта. В 1942 году была спроектирована, а затем построена опытная установка «Норильский кобальт». Параллельно шла разработка проектного задания для кобальтового завода.

9 марта на Большом металлургическом заводе в недостроенных цехах был пущен первый конвертер и получен первый файнштейн, 24 апреля — черновой никель. 29 апреля из ванн электролизного цеха Малого металлургического завода выгрузили первые пластины катодного никеля, а 1 мая Норильск отправил на материк 1100 кг чистого никеля, причем заполярный завод был тогда единственным предприятием страны, выпускающим такую продукцию. Уже 22 августа на оборонных заводах Урала началось массовое производство танков Т–34, знаменитых неуязвимостью брони именно из–за никелевой основы. Норильск стал никелевым фронтом.

13 декабря 1942–го вступила в строй первая очередь ТЭЦ, через полгода, 7 апреля 1943 года, первые 16 блоков электролизных ванн никелевого завода были поставлены под нагрузку, началось строительство рудника «Медвежий ручей». В 1944 году началось строительство двух шахт в Кайеркане. В 1945–м — получен первый металлический кобальт, летом заложен фундамент Большой агломерационной фабрики.

К 1945 году энергетический потенциал всех норильских электростанций составил 57 тысяч кВт, или в 19 раз больше, чем в предвоенном году. В этом же году объем товарной меди составил 101% к плану и 139% к уровню 1944 г., электролитного никеля соответственно — 103% и 147%, платиноидов — 104% и 160%. В одном только 1944–м комбинат выдал стране никеля больше, чем получено от США по ленд–лизу за всю войну. Вклад Норильска в производство никеля в военное время оценивается в одну восьмую.

Сырьевая база

Не отставали от металлургов и геологи с горняками. За годы войны масштабы геологической разведки выросли вдвое. По сравнению с 1940 годом запасы руды увеличились в 1,7 раза, угля — почти вдвое. Были обнаружены и разведаны крупные тела сплошных сульфидов — объекты первоочередной эксплуатации в годы войны, а также новые месторождения рудного и нерудного сырья.

Были организованы экспедиции на Нижнюю Тунгуску, Ангару, северное побережье полуострова Таймыр. В Хатангском районе была открыта Котуй–Маймечинская провинция и связанные с ней крупные месторождения железа, титана, редких металлов и других полезных ископаемых.

Результаты геологоразведки послужили основой для развития рудников. Уже в 1941–м руды добыто в 2,7 раза больше, чем годом раньше, причем плановое задание было превышено в 2,3 раза, а показатели 1939 года выросли в 16 раз. В годы войны добыча богатой жильной руды возросла на 850%.

Шахтеры комбината также наращивали темпы угледобычи — в военное время добыча угля возросла на 375%. Норильский уголь занимал видное место в топливном балансе Главсевморпути — в 1944 году, например, 11,7%.

Трудовые победы

Вся история развития производства в Норильске — это череда трудовых побед, самопожертвований, героизма, а также новых технологий и изобретений, не имеющих аналогов. Трудности военного времени, «островное» положение Норильска диктовали необходимость внедрять собственные разработки. Были придуманы: глубинный электропрогрев грунта, конструкции крытых вагонов для перевозки сыпучих грузов, уникальные станки канатно–ударного бурения, собственная сталь, новые типы печей отопления и электровозы, химическая посуда, речные баржи, нефтебитум, серная кислота для производства никеля, взрывчатых веществ и очистки нефти, жидкое топливо из норильских углей.

Норильчане научились делать кухонную посуду, писчую бумагу и карандаши, мебель и детские игрушки, часы, мечи, соски, хирургический кетгут, получать глюкозу и витаминный экстракт из хвои.

Изобретение взрывчатого вещества оксиликвита, он изготавливался из смеси таймырского мха с угольной пылью и металлическим порошком, позволило сэкономить тысячи тонн аммонита, аммонала и тротила, необходимых на фронте.

Опыт военного времени позволил Норильску выйти на качественно новый уровень развития, стать крупным центром промышленности, имеющим огромное значение для наращивания экономического и оборонного потенциала страны, начало которого было заложено трудом и талантом норильчан в годы Великой Отечественной.

Как на фронт мобилизованы

В 1943 году на строительство Норильска были мобилизованы 700 юношей и девушек со всей страны. Среди них была Аня Осипова из деревни Ключи Нижнеингашского района. В 1985 году, накануне 40–летия Победы, Анна Ивановна Путинцева рассказала «Заполярной Правде» «о тех трудных днях, о том времени, когда работу у станка можно было приравнять к ратной».

«Мне в начале войны минуло четырнадцать, в семье осталась за старшую. Но через два года настал и мой черед. Объявили мобилизацию молодёжи. В повестке, которая пришла на моё имя, значилось: «Иметь при себе смену белья, кружку, ложку». Куда отправляют — не указывалось. Поговаривали — на Север. Там, мол, будете учиться, а потом работать для фронта. О Норильске тогда я ничего не знала, кроме того, что там найдены богатые залежи руды и будет строиться большой комбинат. И вот пароход «Мария Ульянова» увозит нас в неведомое Заполярье. До места добрались на тринадцатые сутки. Было начало августа, а снега — по колено. Мы же обуты в тапочки, из тёплой одежды имели кофты, пиджаки. Закутались в одеяла, которые нам выдали в дорогу, так и вышли из вагонов. Встречающие нас музыканты от изумления даже играть перестали. Решили, что приветствуют не тех...

Поселили в общежитии. Вскоре сообщили: будете учиться в школе фабрично–заводского обучения нужным комбинату ремёслам. По окончании учёбы — работать на заводах. Выдали одежду: бельё, юбку, гимнастёрку, сапоги, шапку–ушанку, ватник. Мы были довольны. Меня записали в группу электросварщиков. Обучалась в котельно–прокатном цехе, который считался основным и даже назывался заводом. Учили нас профессии замечательные люди. Мастера Петра Ивановича Кравченко на всю жизнь запомнила. Душевный был человек. Понимал, как трудно освоить всё то, что потом потребуется применить в деле. Он приходил к нам в общежитие после смены и вёл свои уроки. С его помощью я и шесть моих подруг уже через полгода работали самостоятельно.

Работали по двенадцать часов с двадцатиминутным перерывом. Выходных не было. И, знаете, не было среди нас недовольных. Скажет начальник цеха: надо ещё поработать — оставались в цехе после смены. Потому что мы понимали: как на фронт мы призваны, и труд наш нужен для победы.

Подкормят нас старшие тут же, в цехе. И давай, Аннушка, принимайся за работу. Варили самые разные конструкции. А надо было их очень много: строились медный и никелевый заводы, обогатительная, агломерационная фабрики, другие объекты комбината. И так каждый день. По гудку вставали — начинали трудовой день. Тот гудок до сих пор звучит в ушах.

Вышла из общежития. Иду не спеша — время есть. Вдруг слышу: гудок! Неужели, думаю, опоздала? Испугалась — за опоздание по военному времени наказание определял суд. Вбежала в цех и сразу за сварочный агрегат — предстояло заварить стыки рамы железнодорожного вагона. Работаю. Успокаиваться начала, что всё обошлось. Вдруг подходят рабочие, говорят: «Слезай, Аня, пойдём на митинг!» Решила, что кто–то заметил опоздание и теперь меня ждёт расплата... В конце цеха уже народ собрался: «Ну, думаю, пропала». Слышу, начальник цеха Борис Федорович Ермилов говорит: «Война закончилась, товарищи! Победа!» Никто не сдерживал слёз, плакали, не стесняясь. В тот день никто не ушёл с завода. Многие, как и я, остались преданы ему на долгие годы...»

В послужном списке Анны Ивановны Путинцевой медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда».

Благодарим Музей Норильска за помощь в подготовке материала.