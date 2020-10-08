Проблема вандализма на детских площадках

Это одна из многочисленных хулиганских выходок за это лето и начало осени. По словам Анвара Низамутдинова, заместителя директора УЖКХ по благоустройству, на записи, выложенной в соцсетях ясно видно, как подростки раскачивают одну из крупных конструкций на детской площадке в районе пр. Солнечный, 10.

- За последние три месяца это второй вопиющий случай. Обратимся в полицию, чтобы найти свидетелей и виновных. К счастью, ущерба площадке нанесено не было, потому говорить об административном или уголовном наказании за порчу муниципального имущества нельзя, но провести профилактическую беседу, думаю, стоит, - комментирует он. – На размещённом видео хорошо видно хулиганивших ребят. Если поможет автор видео, мы справимся быстрее.

В УЖКХ говорят, что уже неоднократно прощали подобные детские шалости, например, во дворе дома на пр. Ленинский, 37, где неизвестные выломали тренажёр. Но, как показала практика, на этом вандальные действия не закончились, и специалисты вновь обращаются к родителям детей и подростков с просьбой побеседовать о правилах поведения на площадке. А те, кто постарше, и сами должны понимать, что им нечего делать на оборудовании, рассчитанном на возраст детей от 3 до 7 и от 7 до 14 лет, считают специалисты.

Впрочем, «достаётся» площадкам нередко и от детей помладше. Например, на ул. Бегичева, 3 и 4, а также ул. Нансена, 50, дети отрывают резиновое покрытие. Летом подрядчик перекладывал его по несколько раз, в результате на ул. Бегичева, 3 прорезиненные листы полностью демонтировали (когда уложат новые неизвестно, это зависит от наличия муниципальных средств на эти цели), на ул. Бегичева, 4 покрытие уберут, если вандализм продолжится.

- Мы понимаем, что в период самоизоляции многие дети массу времени провели в замкнутом пространстве, и им хочется активности. Но сейчас дети ходят в школу, открыты секции, а вандализм как был, так и остался. Значит, наше старшее поколение не может найти общего языка с молодёжью, - говорит Анвар Низамутдинов.

И просит: если вы стали свидетелем таких действий, сообщите в отдел оперативного контроля УЖКХ 43-70-57, который в свою очередь обратится в полицию, а также направит специалистов обследовать площадку на предмет травмоопасности для детей. Он напомнил, что в Центральном районе работает 61 площадка, на протяжении лета их техническое состояние еженедельно оценивали специалисты. Характер обнаруженных поломок был разным – отрывы цепей, основных конструктивных элементов.

- Иногда поломки были результатом намеренных действий, иногда – случайных. На некоторых площадках проводили восстановительный ремонт, другие - закрывали полностью. Порой мы видим, что площадка, в целом, нормальная, но ребята пишут плохие надписи на стенках игровых элементов, не думая, что потом этим любуются другие горожане, дети помладше. А мы, к сожалению, закрасить не имеем права: продукция сертифицированная, и требует специальной краски, - отметил Анвар Низамутдинов. – Конечно, поломки и надписи были всегда, но не в таком объёме. Мы же не можем купить железные комплексы, как было в нашем детстве, ведь все хотят, чтобы наши дети играли на ярких, современных площадках, собранных по европейским стандартам. А они подразумевают соблюдение определённой весовой нагрузки и возрастных ограничений, а также условий ухода.

Он напомнил, что в будущем году в трёх районах города установят 11 новеньких площадок, очень жаль, если они будут поломаны, мешая играть тем детям, для кого они предназначены в первую очередь.

Анвар Низамутдинов также прокомментировал завершающуюся укладку резинового покрытия на некоторых детских площадках города. В норильских соцсетях выложены фотографии, в комментариях под которыми горожане недоумевают, можно ли класть покрытие в снег?

- Это не является нарушением технологии, если уже правильно устроено бетонное покрытие, а также, если снег неглубокий – как сейчас. Строители сметают снег под каждым листом и укладывают покрытие. После таяния весной он выйдёт водой, и это не будет создавать проблему, - резюмировал он.