Проблему протекания норильских кровель исследовали научные сотрудники СФУ

Летом этого года учёные СФУ, вошедшие в состав временной коллегии, посетили около 20 крыш Норильска. В список вошли как жилые дома серии К-69 и сталинки, так и социокультурные объекты. Среди последних детские сады «Светлица» и «Улыбка», перинатальный центр, Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского, спортхолл «Айка» и другие. Был проведён большой инструментальный анализ, в том числе обсудили, какие виды кровель в Норильске используются сейчас и как с ними работают подрядчики. Пробы материалов, применяемых при ремонте кровель, были взяты для лабораторных исследований, проводимых в Красноярске. В итоге к 1 декабря рабочая группа представит администрации Норильска перечень рекомендаций по материалам, которые будут качественнее, долговечнее и экономически выгоднее в условиях Крайнего Севера.

Как рассказал журналистам руководитель временного научного коллектива, старший научный сотрудник СФУ Юрий Захаринский, уже есть представления о том, какими будут эти рекомендации:

- Скорее всего, предпочтение отдадут мембранным кровлям. Но мы пока не исключаем и другие виды, листовые или битумные, как дополнительный материал. Мембраны — это своеобразный эластичный материал, который имеет разные составы. Пока есть только один минус — большая часть подобных материалов производится за рубежом. Но известны предприятия, которые работают в России, работают качественно и готовы давать гарантию. Если бы вы побывали на Оганерской больнице, то удивились бы, узнав, что 30 лет назад уже применяли первые мембраны. Тогда ещё они так не назывались, это был своеобразный резиновый битумный вариант. Уже пришло время их менять, но прослужили они 30 лет.

Научные исследования новых технологий в строительстве и реконструкции зданий и сооружений ведутся уже второй год подряд. Первым проектом СФУ, администрации Норильска и АРН стало изучение экономической выгоды от использования в ремонте фасадов зданий навесных панелей. Как подчеркнул директор АРН Максим Миронов, они не только улучшают эстетический облик города, но и служат в разы дольше, чем любая используемая сейчас краска.

- Совместно с администрацией города мы уже планируем в будущем году ремонт нескольких домов по этой технологии, — рассказывает Максим Миронов. — Следующий этап — это пока не законченное исследование, а основная его часть — кровельные работы. Смысл в том, что существующие материалы, применяемые при ремонтах, оказываются недолговечными и дают большой брак при укладке. Мембранные технологии проще в монтаже, срок службы у них гораздо дольше, а также они решают проблемы с образованием конденсата.