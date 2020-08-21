Продлили арест

На данный момент бывший исполняющий обязанности прокурора города Хаваж-Бауди Гутаев вместе со своим братом Докки Гутаевым находится в следственном изоляторе.

Напомним, что в декабре 2019 года Гутаева задержали по подозрению в получении взятки, а его брат был посредником.

20 августа Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест ещё на три месяца, до 23 ноября 2020 года.