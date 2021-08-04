Продолжается благоустройство территории Общего центра обслуживания компании «Норникель»

На Ленинском проспекте, 41, планируется заменить 5,2 тыс. кв.м асфальтового покрытия и 2,2 тыс. кв.м - тротуарного. Здесь появятся новая современная детская площадка, зона отдыха и парковка. Кроме того, порядка 600 кв.м будет засеяно зелёными насаждениями. Имеющиеся на территории растения останутся на месте за исключением одного участка, на котором планируется обустроить парковку, а кустарники и деревья оттуда пересадят в другое место.

Работы на объекте начались в июне и по договору подряда должны завершиться к 1 сентября.

- Для реализации проекта есть всё необходимое. Материалы завезены в полном объёме. Недостающие мы докупаем у местных производителей. Рабочей силы также достаточно на территории города. Работы ведутся в две смены с соблюдением нормативов градостроительства. Потому мы уверены, что управимся в срок, - сообщил Эльчин Азизов, заместитель директора компании «Лидер».

По словам начальника отдела оперативного контроля УЖКХ Владимира Царева, концепция по благоустройству этого участка была разработана на Градостроительном совете. Проект совместно реализуют Заполярный филиал компании «Норникель» и администрация города.

В конце августа, после завершения работ по замене тротуарного покрытия, подрядная организация приступит к озеленению территории. Норильчан приглашают присоединиться.

На реализацию проекта «Норникель» выделит 33,7 млн рублей.