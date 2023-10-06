Продолжается приём заявок в новый созыв Молодёжного парламента при Заксобрании Красноярского края

Конкурсный отбор будет проходить в три этапа. Первый — это подача заявок и документов (анкета, информация о личных достижениях, видеовизитка). Он продлится до 8 октября. На втором этапе кандидаты пройдут собеседование и тестирование (с 25 октября по 27 ноября). И на третьем этапе с 1 по 10 декабря пройдёт онлайн-голосование. В декабре будут объявлены итоги отбора.

Всего в VIII созыв войдёт 52 жителя края – лидеры онлайн-голосования.

Подробная информация о конкурсе размещена на странице организации ВКонтакте.

Напомним, что Молодёжный парламент при Законодательном собрании Красноярского края работает с 2008 года. Значимые проекты организации – форум «Молодёжь Севера», «Сибирская лига дебатов», «Школа молодого парламентария» и т. д.