Продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Норильска

Подошли к завершению работы по замене систем электроснабжения в домах: ул. Космонавтов, 47, М. Кравца, 2, и Федоровского, 8. Там выполнена замена общедомовых кабельных сетей, этажных щитов, вводных распределительных устройств, установлены энергосберегающие светильники. Таким образом, с начала года работы по замене систем электроснабжения выполнены в пяти домах. Ранее были приняты работы в домах на ул. Лауреатов, 77, и Московской, 20, продолжаются работы в домах на ул. Михайличенко, 6, Молодёжному проезду, 21, 25. Сейчас идёт ремонт кровель на ул. Дзержинского, 3 (4-й корпус), Комсомольской, 36, и Б. Хмельницкого, 11. В июне подрядчики приступят к ремонту крыши по адресу: ул. Московская, 20.

Прошли аукционы и заключены договоры на новые объекты. Это два дома, где предусмотрен ремонт фасадов - ул. Московская, 7а, и Советская, 16. По второму объекту аукцион проводился дважды, но это в итоге принесло результат. В здании на ул. Кирова, 29, будет заменена система отопления. По всем новым объектам договоры на выполнение ремонта заключены с фирмой «Антей».

К сожалению, не удалось заключить договоры на ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: Кирова, 25, – там запланирована замена систем теплоснабжения, стоимость работ 20,4 млн руб., Ленинский проспект, 24, – здесь должна быть проведена замена систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, общая стоимость 30 млн руб. Аукционы по этим объектам проводились дважды и будут объявляться впредь пока не удастся отобрать подрядные организации. Кроме того, из регионального фонда получена проектная документация на ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в доме на ул. Красноярской, 6а. Проведение работ на данных объектах запланировано на лето 2022 года. Подрядные организации приглашают к участию в аукционе.

В домах на ул. Нансена, 50 и 52, и Ленинскому проспекту, 25, продолжается выполнение работ по замене систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, начавшихся в 2020 году. Ожидаемый срок завершения работ - сентябрь 2021 года.