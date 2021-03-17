Продолжение празднования 90-летия Таймыра назначено на 9 и 10 апреля

В день юбилея территории 10 декабря 2020 года в связи с пандемией коронавируса власти Таймыра решили отметить годовщину чисто символически. Глава Таймыра Евгений Вершинин приветствовал земляков на Набережной площади, был зажжён костёр дружбы, вокруг него жители и гости Дудинки прошли несколько кругов в традиционном хороводе, устроен праздничный фейерверк. Остальные юбилейные мероприятия решено было перенести на время послабления противоковидных мер.

А 9 апреля в Малом зале кинодосугового центра «Арктика» глава Таймыра наградит отличившихся северян, после его окончания пройдёт торжественный концерт «В кругу друзей на Арктическом побережье».

На следующий день, 10 апреля, на Набережной площади будут организованы народные гулянья. Здесь состоится концертная программа с участием ансамблей «Хэйро», «Арадуой», «Таймыр» и коллективов из Норильска. На этноплощадке «Этногород над Енисеем» жители и гости заполярной столицы смогут познакомиться с традициями коренных народов и продегустировать блюда национальной кухни. Для самых маленьких гостей праздника впервые установят детские чумы. Кроме того, в ходе гуляний будет организован прокат на оленьих упряжках и фуд-корт.