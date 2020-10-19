Проект «Легенды тундры» выиграл грант

«Легенды тундры» входит в туристско-рекреационный кластер «Арктический», организаторы которого получат 487 500 рублей на реализацию проекта. «Легенды тундры» - это этностойбище, в котором туристы могут познакомиться с бытом и культурой коренных народов севера. Первыми гостями стали пассажиры премиального круизного лайнера «Максим Горький», на котором была и известная

российская актриса Алёна Хмельницкая. «Сегодня я была впервые в настоящей тундре! Какая же красота… Дух захватывает от этих красок! А ягель, а олени… Озёра нереальной красоты. А под ногами брусника и черника…», - отметила актриса в своём аккаунте Instagram.

Планируется, что на средства гранта будут приобретены шестиместные крытые сани, которые будут крепиться к снегокату, для доставки туристов в этностойбище. Таким образом, появится возможность проводить экскурсии не только в летний сезон, но и зимой.

Напомним, что проект «Легенды тундры» реализуется в рамках ТРК «Арктический», который был создан в 2017 году Агентством развития Норильска совместно с администрациями Таймыра и Норильска и ФГБУ «Заповедники Таймыра». Кластер объединяет территории таймырской Арктики и подразумевает поэтапное становление инфраструктуры, качественное преобразования туруслуг и создание новых маршрутов.