Проект по благоустройству Дудинки одержал победу на всероссийском конкурсе

Проект, который решено осуществить на Таймыре, предполагает благоустройство территории на правом берегу реки Дудинки, в районе бывшего гидропорта. Событийная площадь этнопарка будет представлять собой объединение пяти этнических групп на едином пространстве. При этом каждой народности отведут отдельное место для проведения индивидуальных национальных мероприятий.

Напомним, что Всероссийской конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».