Проект по развитию туризма «Плато Путорана» представлен к участию во Всероссийском конкурсе

Проект «Плато Путорана» представлен к участию в первом Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

На первом этапе конкурсная комиссия выбирает 30 заявок, команды которых смогут поучаствовать в специально разработанной акселерационной программе. Конкурсная комиссия выберет их на заседании 28 июля. В рамках акселератора команды смогут разработать проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и представить их на втором этапе конкурса, где будут учитываться и идеи жителей региона. Затем из 30 заявок выберут победителей. Их объявят 16 октября.

В состав команды, представляющей проект «Плато Путорана», вошли члены краевого правительства, администрации Норильска и Таймыра, руководители Агентства развития Норильска, регионального Агентства по туризму и Объединённой дирекции заповедников Таймыра.

Потенциал туристско-рекреационного кластера «Арктический. Плато Путорана» огромен. Это и фантастические, нетронутые человеком ландшафты плато, возможность увидеть массовые миграции дикого северного оленя и краснокнижного снежного барана, полярный день и северное сияние, сообщается на сайте администрации Таймыра.