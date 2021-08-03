Проект «Православный дух Арктики» победил в международном конкурсе «Православная инициатива – 2021»

Из 671 заявки, поступившей на конкурс из 72 регионов страны, в финал вышли 100 проектов. Среди них и наш. На реализацию задумки ЦРТ получил грант в размере 927 422 рубля.

Идея проекта - развитие православного туризма на Крайнем Севере. А познакомить заинтересованных в посещении дорогих сердцу православного человека мест в Норильске и на Таймыре можно через информационный контент. Так будут созданы видеоролики, рассказывающие о Кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской города Норильска, Храме Троицы Живоначальной в Талнахе, Церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы города Дудинки, Свято-Богоявленском Храме села Хатанга, Храме Святителя Николая Чудотворца в Диксоне, Храме Троицы Живоначальной Туруханского мужского монастыря, памятнике Святителю Николаю Чудотворцу в Дудинке.

Также будут разработаны панорамные видеоэкскурсии по храмам, по музею при Храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской города Норильска. Появится видеоэкскурсия в Дудинское этностойбище «Ойкумена» с рассказом о долганах, принявших православие, с участием переводчика Евангелия на долганский язык Анны Барболиной. Кроме того, будет снят фильм об истории православия на Таймыре и изданы путеводитель «Православный Норильск», набор подарочных открыток «Православный дух Арктики», буклет православной экскурсии «В память вечную будет праведник». Эта продукция будет бесплатно распространяться на городских, региональных и федеральных мероприятиях, посвящённых развитию туризма. Видеоэкскурсии будут выложены в интернет. Информационный контент призван показать Арктику как место силы православного духа.

Центр развития туризма планирует провести серию экскурсий по Норильску «В память вечную будет праведник». Также будут организованы общественные показы видеоэкскурсий.

Отметим, что данный проект является примером эффективного межмуниципального взаимодействия в сфере развития туризма на Таймыре.